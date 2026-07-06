Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε αρχίζουν – Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Ξεκινούν την Δευτέρα 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων, οι καταναλωτές μπορούν να ψωνίσουν προϊόντα σε πιο προσιτές τιμές, μέχρι και τα τέλη Αυγούστου.

Τα καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11:00 έως τις 18:00, χωρίς να είναι υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις να ανοίξουν.

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Κατά την περίοδο των εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τους καταναλωτές για την προηγούμενη τιμή, ώστε να είναι σαφές το πραγματικό ποσό της μείωσης.

Συγκεκριμένα, η προηγούμενη τιμή είναι η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έκπτωση. Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών.

Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική, αλλά όταν χρησιμοποιείται πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για πραγματική μείωση τιμής.

Σε περίπτωση που πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος διατίθεται σε έκπτωση, το ποσοστό πρέπει να αναγράφεται στη βιτρίνα. Αν υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες εκπτώσεων, πρέπει να αναφέρεται το εύρος τους.

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Αξίζει να σημειωθεί πως οι καταναλωτές δεν πρέπει να βασίζονται μόνο στο ποσοστό έκπτωσης, αλλά να ελέγχουν την τελική τιμή ενός προϊόντος.

Μία από τις πρακτικές που χρειάζεται προσοχή είναι η τεχνητή αύξηση τιμών πριν από την έναρξη των εκπτώσεων, ώστε στη συνέχεια να εμφανίζεται μεγαλύτερη μείωση. Για τον λόγο αυτό, η σύγκριση τιμών πριν από την αγορά είναι ιδιαίτερα σημαντική.

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Παράλληλα, οι επιχειρήσεις πρέπει να ενημερώνουν τους καταναλωτές για την πολιτική αλλαγών και επιστροφών πριν ολοκληρωθεί η αγορά.

Για ελαττωματικά προϊόντα, ο καταναλωτής προστατεύεται από τη νομοθεσία και μπορεί να ζητήσει τις προβλεπόμενες λύσεις, όπως επισκευή, αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων, ανάλογα με την περίπτωση.