Εβελίνα Λυκούδη – Το βιογραφικό της παίκτριας του Survivor από την ομάδα των Αθηναίων

Η Εβελίνα Λυκούδη δήλωσε συμμετοχή στο Survivor 2026 με μεγάλη σιγουριά για τον εαυτό της και θα κάνει ό,τι μπορεί για να κατακτήσει το μεγάλο έπαθλο. Αναμφίβολα πρόκειται για μία πάρα πολύ «δυνατή» συμμετοχή που δεν θα διστάσει να γίνει ιδιαίτερα ανταγωνιστική με τους αντιπάλους της, γεγονός το οποίο θα τους δυσκολέψει πάρα πολύ μέσα στο παιχνίδι.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή της:

Η ηλικία, η καταγωγή και οι σπουδές της

Έρχεται από το Παλαιό Φάληρο, ωστόσο μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ Αθήνας και Χίου λόγω σπουδών. Συγκεκριμένα, η Εβελίνα Λυκούδη αφότου τελείωσε το σχολείο έδωσε πανελλήνιες και κατάφερε να περάσει στο πανεπιστήμιο της Χίου και να σπουδάσει ναυτιλιακά. Όσον αφορά την ηλικία της, η Εβελίνα Λυκούδη είναι 22 ετών.

Λίγα λόγια για την ζωή της

Ο αθλητισμός αποτελεί μία πτυχή του εαυτού της καθώς ασχολείται από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Η κολύμβηση αποτέλεσε ένα άθλημα που της ταίριαξε από την πρώτη στιγμή και με επιμονή και σκληρή δουλειά κατάφερε να αποσπάσει πολλές διακρίσεις και μετάλλια. Συγκεκριμένα, η Εβελίνα Λυκούδη μέχρι και τα 16 της είχε ήδη χτίσει ένα πολύ «βαρύ» βιογραφικό, καθώς ασχολήθηκε με τον πρωταθλητισμό. Εκτός από τον αθλητισμό της αρέσει πάρα πολύ η μαγειρική, ενώ παράλληλα της αρέσει και το διάβασμα.

Η συμμετοχή στο Survivor

Έχει αρκετή αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό της και δεν θα αφήσει τίποτα να την κάνει να παρεκκλίνει από τον στόχο της. Είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε δυσκολία που θα προκύψει μέσα στο παιχνίδι, ενώ δεν θα αναλωθεί σε διαφωνίες και καβγάδες με συμπαίκτες και αντιπάλους της.

Η μεγάλη πρεμιέρα

Η αντίστροφη μέτρηση για την μεγάλη πρεμιέρα έχει ξεκινήσει και ένας νέος κύκλος Survivor είναι έτοιμος να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό. Το Survivor 2026 ετοιμάζεται για τη μεγάλη πρεμιέρα του την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, φέρνοντας ξανά στις οθόνες μας την ένταση και την αδρεναλίνη του απόλυτου ριάλιτι επιβίωσης.