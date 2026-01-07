Evangelia: «Είμαι σίγουρη για το τραγούδι μου φέτος»

Η Evangelia σε συνέντευξη της μίλησε για τη συμμετοχή της στον εθνικό τελικό για την Eurovision 2026, όπου για δεύτερη χρονιά διεκδικεί τη θέση της εκπροσώπου της Ελλάδας στον μουσικό διαγωνισμό.

Στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» βρέθηκε την Τετάρτη (07/01) η τραγουδίστρια και δήλωσε ότι είναι σίγουρη για το τραγούδι της και φέτος έχει ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από πέρυσι που έχασε από την Κλαυδία.

Φέτος η Evangelia συμμετέχει με το τραγούδι «Παρέα» και είπε ότι: «Εγώ είμαι σίγουρη για το τραγούδι μου και εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να απολαύσω όλη τη διαδικασία. Την έχω ξαναπεράσει, οπότε μπορώ να δώσω και συμβουλές στα άλλα παιδιά. Go with the flow. Δηλαδή απλώς κάθε μέρα είναι μια καινούρια μέρα. Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς για το τραγούδι και την παρουσίαση και ό,τι μπορείς να κοντρολάρεις εσύ. Από εκεί και πέρα, είναι το σύμπαν, ό,τι αποφασίσει ο κόσμος».

Αναφερόμενη στην ήττα της από την Κλαυδία ανέφερε: «Σίγουρα έχω μάθει πολλά και δεν θα άλλαζα τίποτα, γιατί έγινε κι έτσι ήταν να γίνει. Αλλά παίρνοντας και τα μαθήματα, νομίζω ότι αυτή τη φορά θα είμαι απλώς πιο σίγουρη για τον εαυτό μου. Έχω πάρει και περισσότερη εμπειρία γενικά στη σκηνή, όλο το καλοκαίρι έχουμε κάνει διάφορα, αλλά αυτή η αυτοπεποίθηση ότι ήρθα, αυτό το τραγούδι το αγαπώ, το κάνω για μένα, για τη γιαγιά μου, για την παρέα μου. Δηλαδή αυτό, και για να το απολαύσω. Απλώς να περάσουμε καλά».

Στη συνέχεια η Evangelia μίλησε για την προετοιμασία του τραγουδιού της: «Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για την ευκαιρία να ξαναπαρουσιάσω τραγούδι. Αυτό το τραγούδι το λατρεύω με όλη μου την ψυχή. Ήμασταν στο στούντιο, γράφαμε γενικά για το δίσκο μου και τελευταία περίσσευαν 30 λεπτά. Και λέμε “Ξέρεις τι; Πριν πάμε να φάμε, ας παίξουμε λίγο κιθάρα, έτσι λίγο έτσι για την πλάκα” και βγήκε αυτή η ιδέα. Και την αφήσαμε έτσι μόνο στο κινητό, ξέρεις που πατήσαμε record, και μετά τρώγαμε εκεί και λέμε “Ρε παιδιά, μήπως πρέπει να το τελειώσουμε αυτό το τραγούδι; Μήπως ήταν ωραίο;”. Και το τελειώσαμε και πάλι δεν σκεφτόμασταν Eurovision, αλλά σιγά σιγά έτσι όπως γινόταν λέμε ότι τελικά το βρήκαμε το τραγούδι».