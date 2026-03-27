Eurovision 2026: Η Ελλάδα σταθερά στην τετράδα των στοιχημάτων – Ποια είναι τα μεγάλα φαβορί

Τα πιο πρόσφατα προγνωστικά για τη Eurovision 2026 είναι ευχάριστα για την ελληνική αποστολή, καθώς ο Akylas με το «Ferto» έχει καταφέρει να εδραιωθεί στις κορυφαίες θέσεις των προτιμήσεων. Η ελληνική συμμετοχή φιγουράρει αυτή τη στιγμή στην τέταρτη θέση των στοιχημάτων με ποσοστό 7%, δείχνοντας μια αξιοσημείωτη δυναμική που την κατατάσσει ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης στη Βιέννη.

Στην κορυφή του πίνακα δεσπόζει η Φινλανδία, η οποία με το «Liekinheitin» των Linda Brava και Pete Parkkonen συγκεντρώνει το εντυπωσιακό 28%, αφήνοντας πίσω τη Γαλλία και τη Δανία που μοιράζονται τη δεύτερη θέση με 12%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ελλάδα ισοβαθμεί στην τετράδα με την Αυστραλία, ενώ ακολουθούν η Σουηδία και το Ισραήλ με 5%.

Πιο χαμηλά βρίσκονται η Ιταλία και η Ουκρανία (3%), ενώ η Κύπρος με την Antigoni Buxton και το «Jalla» κλείνει τη δεκάδα με 2%.

Να θυμίσουμε ότι o 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, μετά τη νίκη του καλλιτέχνη JJ με το τραγούδι “Wasted Love” στο Μπάζελ.

Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο στάδιο Wiener Stadthalle. Ο Α’ Ημιτελικός θα γίνει στις 12 Μαΐου, ο Β’ Ημιτελικός στις 14 Μαΐου και ο Μεγάλος Τελικός το Σάββατο 16 Μαΐου 2026.

Στον φετινό διαγωνισμό θα συμμετάσχουν 35 χώρες, με σημαντικές επιστροφές αλλά και ηχηρές απουσίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρόσφατη περιπέτεια υγείας του Akyla

Ο Akylas αντιμετώπισε μια ξαφνική περιπέτεια με την υγεία του αμέσως μετά την επιστροφή του από τη Φινλανδία, όπου βρισκόταν για την προώθηση της συμμετοχής του με το τραγούδι «Ferto».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο στις 25 Μαρτίου 2026, ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε εμφανώς ταλαιπωρημένος, αποκαλύπτοντας στις τηλεοπτικές κάμερες ότι υποφέρει από πυώδη αμυγδαλίτιδα και υψηλό πυρετό.

Η κατάστασή του ήταν τέτοια που δυσκολευόταν ακόμη και να μιλήσει ή να καταπιεί, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση χορήγηση αντιβίωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανησυχία των θαυμαστών εντάθηκε όταν ο ίδιος δημοσίευσε βίντεο στα social media όπου εμφανιζόταν με ορό στο χέρι, λαμβάνοντας τη απαραίτητη φροντίδα στο σπίτι του.

Παρά τη σοβαρότητα της οξείας αμυγδαλίτιδας, ο Akylas έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας στις 26 Μαρτίου 2026, δηλώνοντας πως αισθάνεται κάπως καλύτερα και ευχαριστώντας το κοινό για τη θερμή συμπαράσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Περνάω μια οξεία αμυγδαλίτιδα που με εμπόδιζε να μιλήσω, να φάω, ακόμα και να πιώ νερό. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τα μηνύματά σας! Μου στείλατε τόσα μηνύματα και ζωγραφιές, και αυτό με έκανε να χαμογελάω. Είστε εδώ και στα εύκολα και στα δύσκολα, και σας αγαπώ γι’ αυτό!», έγραψε χαρακτηριστικά.