Η Eurovision 2026 βρίσκεται ήδη στην ατζέντα της ΕΡΤ, με την ελληνική δημόσια τηλεόραση να ανακοινώνει ένα εντυπωσιακό ρεκόρ συμμετοχών για τον εθνικό τελικό. Η πρώτη φάση της διαδικασίας ολοκληρώθηκε, συγκεντρώνοντας συνολικά 264 προτάσεις – έναν αριθμό-σταθμό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Η επιτροπή της ΕΡΤ καλείται πλέον να επιλέξει τον καλλιτέχνη και το τραγούδι που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα, μέσα από έναν ανταγωνισμό που αναμένεται ιδιαίτερα έντονος, καθώς η λίστα περιλαμβάνει τόσο αναγνωρισμένα ονόματα όσο και νέους τραγουδιστές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Eurovisionfun, η λίστα των υποψηφίων είναι μακρά και περιλαμβάνει καλλιτέχνες με μεγάλη δυναμική. Ανάμεσα σε εκείνους που διεκδικούν την ελληνική εκπροσώπηση, βρίσκονται οι:

Andry Lagiou, Ναυσικά, Kianna, Blackbird, Holly Grace, Mike Vasiliades, Κίρκη, Rosanna Mailan, Λεωνίδας Παντελάκης, Nik Arpid, Orsalios, Victoria Anastasia, Aura & Andreas Habibi, Dimmy Rizou, Cain Grand, Βίλλυ Ραζή, Jimmy Sion, Argie Gudo, Βασίλης Άνης & Δημήτρης Καπετανάκης, Τζένη Γεωργιάδη, Deterrents, Stef Magnolia, Θοδωρής Νεοφώτιστος, Πέννυ Μπαλτατζή, Idra Kayne, Χρυσηίδα Γκαγκουτη, Σωτήρης Κωνσταντή, Dorothea, Μαυρίκιος Μαυρικίου.

Επίσης οι: Αλέξης Νίκολας, Alexandra Koniak, Εμμανουέλα Χιωτάκη, Δήμητρα Σάββα, Φανή Μελεμένη, Μαριέττα Βασιλάκη, Γιάννης Βασιλώτος, Αλεξάνδρα Σιετή, Χάρις Σάββα, Γιάννης Λάφης, Markirra, Tianora, Marseaux, Akylas, Mikay, Lou Is, ΖΑΦ, Κωνσταντίνος Θανόπουλος, Mitsos, Dinamiss, Σπύρος Μιχαήλ Παπαδόπουλος, Μαρίκα Παπάζογλου, Δημήτρης Σαμόλης, Joanne, Revery, Σταύρος Πηλιχός, Good job Nicky, Σταύρος Σαλαμπασόπουλος, Desi G.

Τέλος, στη λίστα των συμμετεχόντων βρίσκονται και οι: George Anton, Evangelia, Spheyiaa, Christiana Loizu, Νίκος Γκανος & Claydee, Léona, Lionder, Νικόλας, Χρηστίδης & Παύλος Φράγκος, VAYA, Natalia Dusso, Xannova Xan, RIKKI, Παναγιώτης Κουτρουζάς, Βασίλης Πλυταριάς, Γεωργία Τσετσώνη, Πάνος Τσέρπες, Loula Sav, Anna Poltz, Christina Luca, Dolleesi, Διονύσιος Κωστής, Στέλλα Γεωργιάδου, Νίνα Λοτσάρη, Aaron Sibley και NWAINA.