Φωτιά στο Γάζι Ηρακλείου – Κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο, στην μάχη 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα (βίντεο)
Καίει χαμηλή βλάστηση σε δυσπρόσιτο σημείο
Σε συναγερμό τέθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κρήτη καθώς φωτιά ξέσπασε στο Γάζι Ηρακλείου το μεσημέρι της Δευτέρας (6/7).
Ειδικότερα, κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, και 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί 1 ελικόπτερο.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στο Γαζί Ηρακλείου συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης. Το σημείο που εξελίσσεται η πυρκαγιά είναι δυσπρόσιτο με έντονο ανάγλυφο με κύριο χαρακτηριστικό την χαμηλή βλάστηση, σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής.
Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς στην κατηγορία 4, ενώ αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 7 μποφόρ. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
Να θυμίσουμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά στη Ιεράπετρα από το πρωί της Δευτέρας (6/7), εν΄β πυρκαγιά σε αγροτική έκταση εκδηλώθηκε πλησίον της περιοχής Άφρατη στο δήμο Βιάννου Ηρακλείου Κρήτης, σήμερα 06 Ιουλίου 2026 περίπου στις 13:00 το μεσημέρι.
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