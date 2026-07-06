Φωτιά στο Γάζι Ηρακλείου – Κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο, στην μάχη 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα (βίντεο)

Σε συναγερμό τέθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κρήτη καθώς φωτιά ξέσπασε στο Γάζι Ηρακλείου το μεσημέρι της Δευτέρας (6/7).

Ειδικότερα, κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, και 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί 1 ελικόπτερο.

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Για την κατάσβεση της φωτιάς στο Γαζί Ηρακλείου συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης. Το σημείο που εξελίσσεται η πυρκαγιά είναι δυσπρόσιτο με έντονο ανάγλυφο με κύριο χαρακτηριστικό την χαμηλή βλάστηση, σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής.

Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς στην κατηγορία 4, ενώ αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 7 μποφόρ. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Δ.Ε. Γαζίου Ηρακλείου Κρήτης. Επιχειρούν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης. July 6, 2026