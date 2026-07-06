Σοκάρει η Κατερίνα Στεφανίδη – “Στα 16 μου είχα πάρει δυο κιλά, επικράτησε πανικός, με πήγαν μέχρι και σε ψυχίατρο”

Η Κατερίνα Στεφανίδη παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή “Νωρίς-νωρίς” το πρωί της Δευτέρας (6/7). Η πρωταθλήτρια μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην μητρότητα, καθώς επίσης και στον τρόπο που διαχειρίζεται την αρνητική κριτική που της ασκείται όποτε η επίδοσή της σε κάποιον αγώνα δεν είναι η επιθυμητή.

“Όταν ήρθε το μωρό και σιγά σιγά ξεκινήσαμε προπόνηση και άλματα, υπήρχαν μέρες που ξεκίναγα προπόνηση, έκανα τα πρώτα 4-5 άλματα και το μωρό έπρεπε να θηλάσει, έπρεπε να κοιμηθεί, οπότε έκανα ένα κενό όχι 2-3 λεπτών όπως πριν, αλλά 20 λεπτών. Οπότε, η μητρότητα και το ότι είχαμε και το μωρό συνέχεια μαζί μας στην προπόνηση και συνέχεια μας διέκοπτε. με βοήθησε πολύ όλο αυτό σαν αθλήτρια. Νομίζω ότι και εγώ και ο σύζυγός μου είμαστε πολύ καλύτεροι γονείς από αυτό που περιμέναμε”, ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Στεφανίδη.

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Ενώ στη συνέχεια η Κατερίνα Στεφανίδη μίλησε χωρίς δισταγμό αναφέρθηκε σε μία προσωπική της «περιπέτεια» η οποία έλαβε χώρα στο παρελθόν και συγκεκριμένα σε ηλικία 16 ετών. “Δε σκέφτονται ότι είμαστε άνθρωποι κι εμείς. Ότι υπάρχουν κι άλλα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας εκτός από τον αθλητισμό. Στην Ελλάδα, έχουμε ένα θέμα με τα κιλά στις γυναίκες αθλήτριες…Στα 16 μου, μετά από ένα ρεκόρ που έκανα, πήρα 1-2 κιλά”, είπε αρχικά.

“Έγινε ένας πανικός μεταξύ της οικογένειας και των προπονητών μου για το πώς θα πηδήξω αφού έχω πάρει δυο κιλά. Πήγαμε σε 2-3 διαφορετικούς διατροφολόγους, ακόμη και σε ψυχίατρο…Αυτό στον στίβο υπάρχει πάρα πολύ ως πρόβλημα…Εγώ έφτασα σε σημείο βουλιμίας με αυτά που έγιναν τότε. Πήρα τελικά 10 κιλά γιατί έγινε μια πάρα πολύ λάθος διαχείριση τότε και το έχω δει με πάρα πολλά κορίτσια”, πρόσθεσε στη συνέχεια η Κατερίνα Στεφανίδη.