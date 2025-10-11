Επέστρεψε δυναμικά ο Νίκος Κοκλώνης στο Instagram: «Προσπάθησαν να ρίξουν το προφίλ μου αλλά είμαι και πάλι εδώ»

O Νίκος Κοκλώνης επανήλθε δυναμικά μετά από τρεις εβδομάδες απουσίας στο social media, ανακτώντας τον λογαριασμό του και έστειλε μήνυμα στήριξης και αισιοδοξίας στους διαδικτυακούς του φίλους.

Να «κατεβαίνει» προσωρινά ο λογαριασμός του είδε ο Νίκος Κοκλώνης και μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία του, ενώ δεν δίστασε να αφήσει αιχμές σε εκείνους που προσπάθησαν να του δημιουργήσουν πρόβλημα.

«Μετά από τρεις εβδομάδες χωρίς Instagram… είμαι πάλι εδώ. Παρά τις αναφορές από τα γνωστά botakia που προσπάθησαν να ρίξουν το προφίλ μου, το comeback έγινε! Ευχαριστώ όσους έστειλαν μηνύματα και περίμεναν – nothing can stop us», έγραψε χαρακτηριστικά ο Νίκος Κοκλώνης.

Η ανάρτησή του έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και σχόλια από φίλους, συνεργάτες και fans που του εξέφρασαν την αγάπη και τη στήριξή τους.