Ελίζαμπεθ Ελέτσι: Το love story με τον Νεκτάριο Λεμονίδη, ο “χρυσός” γάμος & ο ερχομός του πρώτου της παιδιού

Από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας τους μέχρι τον λαμπερό γάμο που μονοπώλησε το ενδιαφέρον των ΜΜΕ, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι και ο Νεκτάριος Λεμονίδης ζουν έναν έρωτα που θυμίζει σύγχρονο παραμύθι. Σήμερα, το ζευγάρι διανύει την πιο ευτυχισμένη του περίοδο, καθώς προετοιμάζεται με ανυπομονησία για τον ερχομό του πρώτου του παιδιού που θα ολοκληρώσει την οικογενειακή τους ευτυχία.

H ηλικία, η καταγωγή & οι σπουδές της

Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι γεννήθηκε στις 31 Ιουλίου 1983 στην Αθήνα, όπου και μεγάλωσε, αν και οι ρίζες της κρατούν από τη Νιγηρία. Οι γονείς της αποφάσισαν να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα μετά το γαμήλιο ταξίδι τους στη χώρα μας, δημιουργώντας μια μεγάλη οικογένεια με επτά παιδιά.

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι γονείς της στα πρώτα τους χρόνια στην Ελλάδα, η ίδια θυμάται πάντα με αγάπη την παιδική της ηλικία.

«Μεγάλωσα με δυο μαμάδες που έμεναν στο ίδιο σπίτι. Στη Νιγηρία επιτρέπεται. Ο παππούς μου είχε 9 γυναίκες. Είναι σοκαριστικό να μεγαλώνεις με δυο μαμάδες μέσα στο σπίτι. Ήταν περίεργο να βλέπω το μπαμπά μου ανάμεσα στη μητριά μου και τη μαμά μου. Δεν συμπάθησα ποτέ την μητριά μου. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, δυσκολευτήκαμε οικονομικά. Ξεκίνησα να δουλεύω από 15 χρονών. Έκανα κοτσιδάκια στα κομμωτήρια. Είχα βγάλει πολλά λεφτά από τα κοτσιδάκια», έχει εξομολογηθεί.

Ακολουθώντας το πάθος της για την επικοινωνία, σπούδασε δημοσιογραφία και ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία στον χώρο των ΜΜΕ, εργαζόμενη σε τηλεοπτικές παραγωγές και μεγάλα εγχώρια κανάλια.

Η επαγγελματική της ταυτότητα σφραγίστηκε αναμφισβήτητα από τη μακροχρόνια συνεργασία της με το Mykonos Live TV, όπου για πολλά χρόνια υπήρξε η «ψυχή» του καναλιού στο νησί των Ανέμων.

Ως η κεντρική ρεπόρτερ του διαδικτυακού μέσου, είχε γίνει η γνώριμη φυσιογνωμία που «κυνηγούσε» εγχώριους και διεθνείς celebrities στα σοκάκια και τις κοσμικές παραλίες της Μυκόνου, εξασφαλίζοντας αποκλειστικά πλάνα και δηλώσεις που συχνά γίνονταν talk-of-the-town.

Η συμμετοχή της στο Survivor 2021

Η είσοδος της Ελίζαμπεθ Ελέτσι στο Survivor 2021, είχε ταράξει τα νερά την ομάδα των Διασήμων. Η «γαζέλα της Μυκόνου» είχε αφήσει πίσω της τις ανέσεις και τα κοσμικά ρεπορτάζ για να δοκιμαστεί στις σκληρές συνθήκες του Αγίου Δομίνικου, αποδεικνύοντας γρήγορα πως διέθετε μια αξιοσημείωτη αγωνιστικότητα.

Ωστόσο, η πορεία της στο παιχνίδι έμελλε να τερματιστεί με έναν από τους πιο πολυσυζητημένους και «άδικους» τρόπους στην ιστορία του ριάλιτι επιβίωσης.

Αντί για τη συνηθισμένη ψηφοφορία του κοινού, η αποχώρησή της προέκυψε ως αποτέλεσμα μιας στρατηγικής κίνησης της τότε συμπαίκτριάς της, Ανθής Σαλαγκούδη, η οποία έχοντας κερδίσει την εύνοια του κοινού ως η πιο δημοφιλής παίκτρια της εβδομάδας, την υπέδειξε ως υποψήφια.

Η γνωριμία με τον Νεκτάριο Λεμονίδη, ο “χρυσός” γάμος & η εγκυμοσύνη

Η γνωριμία της Ελίζαμπεθ Ελέτσι με τον διακεκριμένο γιατρό Νεκτάριο Λεμονίδη ξεκίνησε μέσα από τον ψηφιακό κόσμο των social media, όταν εκείνος, γοητευμένος από την παρουσία της στο Survivor, αποφάσισε να της στείλει ένα μήνυμα.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια απλή επικοινωνία εξελίχθηκε γρήγορα σε έναν θυελλώδη έρωτα, με τον Νεκτάριο Λεμονίδη να δηλώνει δημόσια πως η Ελίζαμπεθ ήταν η γυναίκα που πάντα ονειρευόταν.

Ο «χρυσός» γάμος του ζευγαριού, που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2023, αποτέλεσε το κοσμικό γεγονός της χρονιάς, με το κόστος του να φημολογείται πως ξεπέρασε τις 50.000 ευρώ.

Η λαμπερή τελετή και η δεξίωση σε γνωστό κέντρο των νοτίων προαστίων είχαν όλα τα στοιχεία της υπερβολής και της πολυτέλειας: ένα εντυπωσιακό νυφικό γεμάτο κρύσταλλα, μια τεράστια πολυώροφη τούρτα και εκλεκτούς καλεσμένους από τον χώρο της showbiz.

Ωστόσο, η δημοσιότητα αυτή έφερε και απρόσμενες περιπέτειες, καθώς η ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας υλικό από τα social media, ξεκίνησε έρευνα για πιθανή φοροδιαφυγή σχετικά με το κόστος των παροχών του γάμου, μια υπόθεση που απασχόλησε έντονα την επικαιρότητα και το ζευγάρι κλήθηκε να διαχειριστεί με ψυχραιμία.

«Ο γάμος μας ήταν ανταποδοτικός. Είναι φυσικό και επόμενο, επειδή είμαι γνωστή και επώνυμη, πολλές εταιρείες να θέλουν να με προσεγγίσουν και να διαφημιστούν από εμένα και εννοείται ότι είπα με χαρά και θέρμη το “ναι”. Αυτό φάνηκε και μετά, γιατί έδωσα συνεντεύξεις και στον χώρο που είχα τη συνεργασία της ανταπόδοσης», έχει πει η Ελίζαμπεθ στην Σάσα Σταμάτη.

Πριν από λίγες ημέρες, ανήμερα της ονομαστικής της εορτής στις 24 Απριλίου, η γνωστή δημοσιογράφος αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ότι κυοφορεί το πρώτο της παιδί.

«Σήμερα που έχω την γιορτή μου και ο αντρούλης μου τα γενέθλια του, γιορτάζει μαζί μας και το Θαύμα που μεγαλώνει μέσα μου…

Κάποιες φορές, τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή έρχονται αθόρυβα… Σαν μια μικρή καρδούλα που αρχίζει να χτυπά μέσα σου και αλλάζει τα πάντα. Μέσα μου μεγαλώνει ένα μικρό θαύμα… μια ζωή που δημιουργήθηκε από αγάπη και έρχεται για να την κάνει ακόμα πιο μεγάλη. Προσευχηθήκαμε, ελπίσαμε και τώρα… ευλογηθήκαμε.

Από τη στιγμή που μάθαμε τα νέα, ο κόσμος μας έγινε πιο φωτεινός,οι μέρες μας γέμισαν όνειρα και οι καρδιές μας ξεχείλισαν από συναισθήματα που δεν περιγράφονται με λόγια.

Ανυπομονούμε για κάθε μικρή στιγμή… για κάθε κλωτσιά, για κάθε αγκαλιά, για το πρώτο βλέμμα. Σε λίγους μήνες, θα κρατάμε στην αγκαλιά μας το πιο πολύτιμο δώρο της ζωής μας… το μωράκι μας, που ήδη αγαπάμε περισσότερο απ’ όσο φανταζόμασταν ότι μπορούμε να αγαπήσουμε.

Νιώθουμε απέραντη ευγνωμοσύνη για αυτό το θαύμα που μας διάλεξε… και υποσχόμαστε να του δώσουμε όλη την αγάπη του κόσμου. Η ζωή μας αλλάζει… και αυτή είναι η πιο όμορφη αλλαγή που θα μπορούσαμε ποτέ να ζητήσουμε.

Σε περιμένουμε μικρό μας πλασματάκι», έγραψε η Ελίζαμπεθ Ελέτσι.