Σε μια από τις σπάνιες κοσμικές τους εμφανίσεις απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός την Ελένη Ράντου και τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Παρά το γεγονός ότι αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της εγχώριας showbiz, με μια κοινή πορεία που μετρά ήδη τρεις δεκαετίες, οι δυο τους επιλέγουν συνειδητά να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αυτή τη φορά, οι δύο καλλιτέχνες έκαναν μια εξαίρεση στο “low profile” πρόγραμμά τους για να απολαύσουν μια βραδιά γεμάτη μουσική και θέαμα.

Που διασκέδασαν οι δύο καλλιτέχνες

Το ζευγάρι επέλεξε για τη διασκέδασή του το Nox, όπου φιλοξενείται το νέο, ανατρεπτικό cabaret show που φέρει την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού στη σκηνοθεσία και την καλλιτεχνική διεύθυνση.

Η Ελένη Ράντου και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου παρακολούθησαν τη σύμπραξη του Τάκη Ζαχαράτου και της Έλενας Παπαρίζου, σε μια παράσταση που έχει ήδη γίνει talk-of-the-town.

Από τη μία, οι αιχμηρές μιμήσεις και το πηγαίο ταλέντο του Τάκη Ζαχαράτου και από την άλλη, οι δυναμικές ερμηνείες της Έλενας Παπαρίζου σε ένα σκηνικό που παραπέμπει σε κλασικό cabaret, φαίνεται πως αποτέλεσαν τον ιδανικό προορισμό για τη βραδινή τους έξοδο.