Ελένη Μενεγάκη – Ματέο Παντζόπουλος: Μαζί στο πάρτι της κόρης τους μετά τις φήμες χωρισμού

Τέλος στις φήμες που ήθελαν την Ελένη Μενεγάκη και τον Μάκη Παντζόπουλο να ακολουθούν χωριστούς δρόμους έβαλε η πρόσφατη κοινή τους εμφάνιση, η οποία αποδεικνύει πως το ζευγάρι παραμένει πιο ενωμένο από ποτέ.

Η κοινή δημόσια εμφάνιση του ζευγαρίου

Με αφορμή τα γενέθλια της κόρης τους, Μαρίνας, η οποία έκλεισε τα 11 της χρόνια, η παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας εθεάθησαν μαζί στο Κεφαλάρι, απολαμβάνοντας οικογενειακές στιγμές που δεν άφηναν περιθώρια για αμφισβητήσεις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του περιοδικού «ΟΚ!» που κυκλοφόρησε σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη (8/4), η ημέρα ξεκίνησε με προετοιμασίες για το πάρτι της μικρής.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε το ζευγάρι να επισκέπτεται αρχικά ένα γνωστό πολυκατάστημα παιχνιδιών για τα απαραίτητα δώρα και στη συνέχεια ένα ζαχαροπλαστείο της περιοχής.

Η οικογενειακή έξοδος συνεχίστηκε με ένα γεύμα σε εστιατόριο στο Κεφαλάρι, ενώ ακολούθησε μια χαλαρή βόλτα, με τους δυο τους να δείχνουν ιδιαίτερα ευδιάθετοι παρά την καθημερινή κούραση.

Ένα στοιχείο που προκάλεσε εντύπωση ήταν ο νάρθηκας που φορούσε ο Μάκης Παντζόπουλος στο ένα του χέρι, κάτι που ωστόσο δεν στάθηκε εμπόδιο στο να απολαύσει την ημέρα με τις γυναίκες της ζωής του.

Το σχετικό ρεπορτάζ προβλήθηκε και από την εκπομπή «Breakfast@Star», αναδεικνύοντας το κλίμα ηρεμίας που επικρατεί στη σχέση τους.

Ελένη Μενεγάκη: Διαψεύδει την κρίση στον γάμο της με τον Μάκη Παντζόπουλο

Τα πολυάριθμα δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών γύρω από την προσωπική ζωή της Ελένης Μενεγάκη προκάλεσαν την άμεση αντίδραση της παρουσιάστριας. Μέσα από ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ίδια επέλεξε να δώσει τη δική της ξεκάθαρη απάντηση στις φήμες που κατέκλυσαν τα social media.

«Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές αναφορές και «πληροφορίες» που αφορούν την προσωπική μου ζωή. Οφείλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι πρόκειται για απολύτως ψευδή και ανυπόστατα δημοσιεύματα.

Στα 30 χρόνια της επαγγελματικής μου πορείας δεν έχω επιλέξει ποτέ να απαντώ σε φήμες ούτε να εκθέτω την προσωπική μου ζωή στη δημόσια συζήτηση. Η στάση αυτή παραμένει η ίδια και σήμερα.

Με τον σύζυγό μου πορευόμαστε μαζί εδώ και 17 χρόνια, με σεβασμό στην οικογένειά μας και χωρίς ποτέ να έχουμε δώσει το παραμικρό δικαίωμα για τέτοιου είδους σενάρια. Η αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών που αφορούν την οικογένειά μου – και ιδιαίτερα όταν σε αυτή υπάρχει και ένα μικρό παιδί – ξεπερνά κάθε όριο.

Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί θέμα δημόσιου σχολιασμού. Το θέμα τελειώνει εδώ.

Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου απέναντι σε όσους συνεχίσουν να διακινούν ή να αναπαράγουν ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα» έγραψε η Ελένη Μενεγάκη.

H ανακοίνωση της Ελένης Μενεγάκη στο Instagram: