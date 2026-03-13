Ελένη Μενεγάκη: Διαψεύδει την κρίση στον γάμο της με τον Μάκη Παντζόπουλο – «Το θέμα τελειώνει εδώ»

Τα πολυάριθμα δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών γύρω από την προσωπική ζωή της Ελένης Μενεγάκη προκάλεσαν την άμεση αντίδραση της παρουσιάστριας. Μέσα από ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ίδια επέλεξε να δώσει τη δική της ξεκάθαρη απάντηση στις φήμες που κατέκλυσαν τα social media.

Η ανακοίνωση της Ελένης Μενεγάκη

«Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές αναφορές και «πληροφορίες» που αφορούν την προσωπική μου ζωή. Οφείλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι πρόκειται για απολύτως ψευδή και ανυπόστατα δημοσιεύματα.

Στα 30 χρόνια της επαγγελματικής μου πορείας δεν έχω επιλέξει ποτέ να απαντώ σε φήμες ούτε να εκθέτω την προσωπική μου ζωή στη δημόσια συζήτηση. Η στάση αυτή παραμένει η ίδια και σήμερα.

Με τον σύζυγό μου πορευόμαστε μαζί εδώ και 17 χρόνια, με σεβασμό στην οικογένειά μας και χωρίς ποτέ να έχουμε δώσει το παραμικρό δικαίωμα για τέτοιου είδους σενάρια. Η αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών που αφορούν την οικογένειά μου – και ιδιαίτερα όταν σε αυτή υπάρχει και ένα μικρό παιδί – ξεπερνά κάθε όριο.

Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί θέμα δημόσιου σχολιασμού. Το θέμα τελειώνει εδώ.

Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου απέναντι σε όσους συνεχίσουν να διακινούν ή να αναπαράγουν ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα» έγραψε η Ελένη Μενεγάκη.

H ανακοίνωση της Ελένης Μενεγάκη στο Instagram:

Ο γάμος τους και οι φήμες για διαζύγιο

Ο γάμος της Ελένης Μενεγάκη και του Μάκη Παντζόπουλου πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα στις 18 Φεβρουαρίου 2015, μια είδηση που η ίδια η παρουσιάστρια αποκάλυψε δημόσια έναν χρόνο αργότερα.

Μαζί έχουν αποκτήσει μια κόρη, τη Μαρίνα, και έχουν δημιουργήσει μια κοινή ζωή μοιρασμένη ανάμεσα στην Αθήνα και την Άνδρο, όπου ο επιχειρηματίας διατηρεί την ξενοδοχειακή μονάδα “Onar”.

Πρόσφατα, κυκλοφόρησαν έντονες φήμες και δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για σοβαρή κρίση ή ακόμη και οριστικό χωρισμό του ζευγαριού.

Η φημολογία αυτή πυροδοτήθηκε από αναφορές σε περιοδικά και εκπομπές, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στα μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, με την ανακοίνωσή της, η Ελένη Μενεγάκη χαρακτήρισε τα δημοσιεύματα «απολύτως ψευδή και ανυπόστατα» και δήλωσε πως το θέμα τελειώνει οριστικά εκεί.