Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου αποτέλεσε μια ιδιαίτερη στιγμή για την Ελένη Φουρέιρα και τον Αλμπέρτο Μποτία, καθώς ο γιος τους, Ερμής, γιόρτασε τα τρίτα του γενέθλια. Το ζευγάρι διοργάνωσε μια εντυπωσιακή γιορτή-υπερπαραγωγή, η οποία είχε ως κεντρική θεματική τον αγαπημένο σούπερ ήρωα του μικρού, τον Spiderman.

Περιτριγυρισμένοι από στενούς συγγενείς και φίλους, η τραγουδίστρια και ο ποδοσφαιριστής δημιούργησαν μια παραμυθένια ατμόσφαιρα αφιερωμένη στον μοναχογιό τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Ελένη Φουρέιρα: Οι σπάνιες φωτογραφίες που ανέβασε με τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία (pics)

Το φωτογραφικό άλμπουμ από το πάρτι του γιου τους

Σήμερα, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, η Ελένη Φουρέιρα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram το φωτογραφικό άλμπουμ της εκδήλωσης.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η ποπ σταρ εξέφρασε τις δημόσιες ευχαριστίες της σε όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτού του πάρτι, υπογραμμίζοντας την ευτυχία που βιώνει στο πλευρό του Αλμπέρτο Μποτία και την αφοσίωσή τους στην οικογένεια που έχουν δημιουργήσει.

«Happy birthday my superhero. Ευχαριστώ πολυ όλους αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν τόσο ξεχωριστή αυτή την ημέρα», έγραψε η Ελένη Φουρίερα στη λεζάντα της τρυφερής ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ανάρτηση της τραγουδίστριας στο Instagram: