Δημήτρης Κανέλλος: Περιπέτεια για τον τραγουδιστή – Τον δάγκωσε λαγοκέφαλος στη Βάρκιζα

Για την περιπέτεια που είχε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στην παραλία της Βάρκιζας, όπου τον δάγκωσε λαγοκέφαλος, μίλησε ο τραγουδιστής Δημήτρης Κανέλλος.

«Εκεί που κολυμπάγαμε όμορφα και ωραία, ένιωσα ένα τσίμπημα, δεν ήταν ακριβώς δάγκωμα γιατί ήταν μικρός και υπήρξε ένας πανικός εκεί στους λουόμενους. Εγώ παρέμεινα ψύχραιμος γιατί ευτυχώς είχα ακούσει από ειδικούς ότι δεν χρειάζεται κανένας πανικός, χρειάζεται ψυχραιμία, να βγούμε έξω και να ρίξουμε νερό και σαπούνι για να ξεπλυθεί το σημείο», είπε ο τραγουδιστής στην εκπομπή Super Κατερίνα στον Alpha.

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«Ευτυχώς ήταν κι ένας γιατρός στην παραλία, μου είπε ακριβώς τα ίδια», πρόσθεσε ο Δημήτρης Κανέλλος.

Τι να κάνετε αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος – Oδηγίες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Ο Τομέας Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνιστά: