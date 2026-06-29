Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Μαγευτικές εικόνες από το «Φεγγάρι της Φράουλας»

Μαγευτικές είναι οι εικόνες από το «Φεγγάρι της Φράουλας» την πανσέληνο του Ιουνίου 2026 που έκανε την εμφάνιση του το βράδυ της Δευτέρας 29/6.

Το λαμπερό «Φεγγάρι της Φράουλας» υψώθηκε στον ουρανό την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026. Η πανσέληνος γίνεται ορατή όταν ο φυσικός δορυφόρος της Γης βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον Ήλιο, με τη Γη να μεσολαβεί.

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Αυτό σημαίνει ότι από τη «νυχτερινή» πλευρά της Γης, οι παρατηρητές μπορούν να δουν ένα πλήρως φωτισμένο φεγγάρι. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο χρόνος μιας πανσελήνου είναι ο ίδιος σε όλο τον κόσμο, με τυχόν αντιληπτές διαφορές να οφείλονται αποκλειστικά στη ζώνη ώρας του παρατηρητή.

Γιατί ονομάστηκε «Φεγγάρι της Φράουλας»

Η ονομασία «Φεγγάρι της Φράουλας» προέρχεται από τις αυτόχθονες φυλές της Βόρειας Αμερικής και δεν έχει να κάνει με το χρώμα του φεγγαριού, αλλά με την εποχή. Ο Ιούνιος είναι η καταλληλότερη περίοδος για τη συγκομιδή του καλοκαιρινού φρούτου, της φράουλας, γεγονός που έδωσε αυτή τη ρομαντική ονομασία στην πανσέληνο του μήνα.

Οι ειδικοί περιγράφουν το «Φεγγάρι της Φράουλας» ως μια πορτοκαλί σφαίρα που σταδιακά θα κιτρινίζει καθώς ανεβαίνει στον ουρανό. Όταν φτάσει ψηλά, μπορεί να είναι έως και 30% πιο φωτεινή, αλλά ίσως και υπερβολικά θολή λόγω της ατμόσφαιρας.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι τα φεγγάρια δεν είναι κόκκινα. Κόκκινο χρώμα παρατηρείται μόνο σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις που συμπίπτουν με μια έκλειψη σελήνης, ένα σενάριο που έχει αποκλειστεί για τη φετινή πανσέληνο του Ιουνίου.

Το φεγγάρι φαίνεται πορτοκαλί όποτε βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα, δηλαδή κατά την ανατολή και τη δύση του. Αυτό το οπτικό αποτέλεσμα είναι ακόμα πιο επιβλητικό όταν πρόκειται για πανσέληνο, εν μέρει επειδή εμφανίζεται σε ένα λυκόφως.

Το φαινόμενο οφείλεται στην ατμόσφαιρα της Γης, η οποία είναι πιο πυκνή κοντά στην επιφάνειά της. Η ατμόσφαιρα, πλούσια σε οξυγόνο και άζωτο, απορροφά φως με μικρά μήκη κύματος – όπως το μπλε – και αφήνει να περάσουν μόνο χρώματα με μεγαλύτερα μήκη κύματος – όπως το πορτοκαλί.

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Το αποτέλεσμα θα είναι μια όμορφη πορτοκαλί σφαίρα που ανατέλλει αργά και θα ανεβαίνει σταδιακά στον καλοκαιρινό νυχτερινό ουρανό, προσφέροντας ένα μαγευτικό θέαμα που σηματοδοτεί την έναρξη του καλοκαιριού.