Εισήχθη σε δημόσια ψυχιατρική κλινική ο Γιώργος Μαζωνάκης

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη σήμερα, Πέμπτη (14/08), σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, όπου και νοσηλεύεται.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν γνωρίζουν ακόμη εάν ο τραγουδιστής θα μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική.

Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής εμφανιζόταν στο Fever τον χειμώνα, ενώ τον Ιούνιο του 2025 είχε τραγουδήσει στο γήπεδο «Χαλκάνορα Ιδαλίου» (Δάλι), στη Λευκωσία, διακόπτοντας το πρόγραμμα του.

Η διακοπή της συναυλίας

Υπενθυμίζεται πως τον Ιούνιο του 2025 ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε διακόψει τη συναυλία που έδινε στο γήπεδο «Χαλκάνορα Ιδαλίου» (Δάλι), στη Λευκωσία λόγω επεισοδίου ανάμεσα σε θεατές. Από την σκηνή, ο Γιώργος Μαζωνάκης αναζητούσε τους «ξεφτίλες» και τους «μάγκες», όπως τους αποκάλεσε, που είχαν προκαλέσει το επεισόδιο.

Μετά το επεισόδιο, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πει πως πέρασε καλά στη συναυλία και πως ζητούμενο για εκείνον είναι να υπάρχει σεβασμός μεταξύ των παρευρισκομένων σε ένα μαγαζί ή μια διοργάνωση: «Πέρασα πολύ καλά. Έγινε κάτι; Με τι να ξενερώσω; Αυτό ήταν λίγο και έδωσα πολλή σημασία. Πρέπει να σέβονται τους υπόλοιπους ανθρώπους, όχι τίποτα άλλο. Μεγάλη η κουβέντα η στενοχώρια. Έχω περάσει τόση στενοχώρια που αυτό ήταν το λιγότερο».

Η διαμάχη με την αδερφή του Βάσω

Υπενθυμίζεται πως τον Οκτώβριο του 2024 ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καταθέσει δύο αγωγές στην αδερφή του, εξαιτίας της διαμάχης που είχε ξεσπάσει μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του τραγουδιστή, η δήλωση του Γιώργου Μαζωνάκη έγινε μετά την κατάθεση στο Πρωτοδικείο Αθηνών των δύο αγωγών λογοδοσίας έναντι όλων των υπευθύνων για τις οικονομικές διαφορές με την αδερφή του, Βάσω.

«Όλα εδώ πληρώνονται», ανέφερε τότε ο τραγουδιστής στην δήλωσή του και σημείωνε: «η ζημιά μέσα μου είναι το λάβωμα της εμπιστοσύνης στους ανθρώπους που τους θεωρούσα δικούς μου».

Η αρχή της διαμάχης

Η διαμάχη ανάμεσα στα αδέρφια διέρρευσε στα media τον Μάιο του 2024 και ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη είχε κάνει λόγο για «μείζονα αντιδικία» με την αδερφή του, η οποία δεν κατονομαζόταν, για «τη διασφάλιση της περιουσιακής του κατάστασης και της επαγγελματικής του διαδρομής».

Ως το 2019-20 η Βάσω Μαζωνάκη λειτουργούσε ως η μάνατζερ και ο άνθρωπος που είχε τον έλεγχο των οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων του καλλιτέχνη. Πρώτη φορά το 2014-15 ακούστηκαν κάποιες φήμες για τριγμούς στη σχέση τους, με αιτία και τότε τα οικονομικά του καλλιτέχνη, όμως πολύ σύντομα αυτό ξεπεράστηκε.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται πως είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στην αδελφή του, η οποία ήταν παρούσα στα μαγαζιά όπου εμφανιζόταν ο καλλιτέχνης, μέχρι και τη σεζόν του 2019. Από τη στιγμή, όμως, που ο δημοφιλής τραγουδιστής ξεκίνησε να εμφανίζεται στο «Κέντρο Αθηνών» το 2021, βάζοντας μια καθημερινή μέρα, την Πέμπτη, στο πρόγραμμά του -κάτι που είχε ποικιλοτρόπως σχολιαστεί τότε- η αδελφή του δεν ξαναφάνηκε και το management του, πέρασε σε άλλα χέρια.