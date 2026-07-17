Το πιάνο του Μετρό τώρα και στην στάση του Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά – Δείτε βίντεο

Μία ευχάριστη έκπληξη περιμένει πλέον τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τον σταθμό Δημοτικό Θέατρο του Μετρό, καθώς βγαίνοντας από τις αποβάθρες συναντούν ένα πιάνο ελεύθερο για το κοινό.

Όπως συμβαίνει εδώ και καιρό στον σταθμό Σύνταγμα, έτσι και στο Δημοτικό Θέατρο, οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να καθίσει στο πιάνο και να παίξει τις αγαπημένες του μελωδίες, χαρίζοντας όμορφες μουσικές στιγμές στους διερχόμενους επιβάτες.

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Η πρωτοβουλία δίνει μια διαφορετική νότα στην καθημερινότητα των μετακινήσεων, μετατρέποντας για λίγα λεπτά έναν σταθμό του Μετρό σε έναν μικρό χώρο πολιτισμού και καλλιτεχνικής έκφρασης. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που σταματούν για να απολαύσουν τις αυτοσχέδιες μουσικές ερμηνείες, ενώ αρκετοί απαθανατίζουν τις στιγμές με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Το ελεύθερο πιάνο αποτελεί μια όμορφη υπενθύμιση ότι η μουσική μπορεί να βρεθεί παντού, ακόμη και μέσα στους γρήγορους ρυθμούς της πόλης, προσφέροντας μια μικρή ανάσα στους επιβάτες και δημιουργώντας ξεχωριστές εικόνες στην καθημερινότητά τους.