Έγκυος η Μαριαλένα Ρουμελιώτη – «Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μας»

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη με μια τρυφερή ανάρτησή της την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς (31/12) ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος.

Συγκεκριμένα, με ένα βίντεο στα social media όπου παρουσιάζονται χαρούμενες στιγμές με τον σύντροφό της Σάκη Κατσούλη, αλλά και την αντίδραση της όταν έμαθε πως είναι έγκυος αλλά και τις εξετάσεις που ακολούθησαν, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ανακοίνωσε τη χαρμόσυνη είδηση.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Και λίγο πριν κλείσει η χρονιά, θέλαμε να μοιραστούμε κάτι που γεμίζει την καρδιά μας.

Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μας.

Ένα μικρό θαύμα που ήδη μεγαλώνει μέσα μας 🤍

Το πιο ιερό κεφάλαιο της ζωής μας

μόλις ξεκινάει.

2025–2026