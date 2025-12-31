Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Έγκυος η Μαριαλένα Ρουμελιώτη – «Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μας»

Σε πελάγη ευτυχίας με τον Σάκη Κατσούλη

Έγκυος η Μαριαλένα Ρουμελιώτη – «Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μας»
DEBATER NEWSROOM

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη με μια τρυφερή ανάρτησή της την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς (31/12) ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος.

Συγκεκριμένα, με ένα βίντεο στα social media όπου παρουσιάζονται χαρούμενες στιγμές με τον σύντροφό της Σάκη Κατσούλη, αλλά και την αντίδραση της όταν έμαθε πως είναι έγκυος αλλά και τις εξετάσεις που ακολούθησαν, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ανακοίνωσε τη χαρμόσυνη είδηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Και λίγο πριν κλείσει η χρονιά, θέλαμε να μοιραστούμε κάτι που γεμίζει την καρδιά μας.

Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μας.

Ένα μικρό θαύμα που ήδη μεγαλώνει μέσα μας 🤍

Το πιο ιερό κεφάλαιο της ζωής μας
μόλις ξεκινάει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

2025–2026

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ