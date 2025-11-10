Δημήτρης Ουγγαρέζος: Σε συζητήσεις για την υιοθεσία παιδιού – «Έχει αλλάξει το καθεστώς και μπορούν και άντρες»

Μία ιδιαίτερη αποκάλυψη για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο έκανε μέσα από την εκπομπή της η Φαίη Σκορδά το πρωί της Δευτέρας (10.11), καθώς όπως ανέφερε έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για να υιοθετήσει ένα παιδί.

«Δημητράκο, κάτι πρέπει να κάνουμε», ανέφερε στην αρχή της κουβέντας τους η Φαίη Σκορδά απευθυνόμενη στον Δημήτρη Ουγγαρέζο αναφορικά με την υιοθεσία τη στιγμή που έπαιζαν πλάνα με μωράκια στην εκπομπή.

«Του έχω κάνει κουβέντα και του λέω ότι θα ήθελα να μπούμε σε μια διαδικασία υιοθεσίας. Και λίγο με είχε κοιτάξει περίεργα. Απλώς τώρα έχω το άγχος μη με μαλώσει που το λέω», πρόσθεσε στη συνέχεια η παρουσιάστρια.

Στη συνέχεια ο Δημήτρης Ουγγαρέζος πήρε τον λόγο και σχολίασε: «Αυτά είναι όμορφα πράγματα! Ναι, έχω μιλήσει με τη φίλη μας».

«Κάναμε μια κουβέντα περί υιοθεσίας και του ζήτησα να κάνει μια συνάντηση με την Φωτεινή Παντζιά…», ανέφερε η Φαίη Σκορδά δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να σημείωνει πως «έχει αλλάξει το καθεστώς και μπορούν και άντρες να προχωρήσουν στη διαδικασία» και πως ο ίδιος βρίσκεται σε συζητήσεις για να υιοθετήσει ένα παιδάκι.

«Ο Δημήτρης; Εκπληκτικό, μπράβο, την αγάπη μου. Κάνε το, Δημήτρη!», είπε ενθουσιαμένος ο Ανδρέας Μικρούτσικος.