Λένα Δροσάκη: «Κάθε βράδυ προσεύχομαι να βγει μία ακόμη σεζόν στις “Σέρρες”»

Η Λένα Δροσάκη εξέφρασε την επιθυμία της να ακολουθήσει μία ακόμη σεζόν για τις «Σέρρες», λέγοντας ότι κάθε βράδυ προσεύχεται να συνεχιστεί η σειρά. Σύμφωνα με την ηθοποιό, πολλοί άνθρωποι βρήκαν την ταυτότητα τους μέσα από την ιστορία του Οδυσσέα.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Τρίτη (16/06), η Λένα Δροσάκη είπε: «Προσεύχομαι κάθε βράδυ να συνεχιστούν. Είδαμε εμπράκτως πόσο βοήθησαν ανθρώπους που ντρεπόντουσαν για την ύπαρξή τους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απαντώντας σε όσους υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει ανάγκη διεξαγωγής των Pride, η ηθοποιός ανέφερε ότι: «Δυστυχώς βρίσκουμε δικαιολογίες για να πούμε ότι οι ομοφυλόφιλοι δεν έχουν ανάγκη. Αλλά από τη στιγμή που γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις όπως το Pride, σημαίνει ότι υπάρχει αναγκαιότητα», σημείωσε.

Σε άλλο σημείο η Δροσάκη, θυμήθηκε τις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί διότι σε άλλη σειρά, στην οποία έπαιζε, υπήρχε ομοφυλόφιλος χαρακτήρας. Όπως είπε, αδυνατεί τον τρόπο σκέψης συγκεκριμένων ανθρώπων. «Θυμάμαι και στη σειρά “Ο Πρώτος από Εμάς” υπήρχε μεγάλη αντίδραση για το γκέι άτομο που υπήρχε μέσα. Απορώ πραγματικά τι συμβαίνει στο μυαλό των ανθρώπων που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο», επισήμανε.