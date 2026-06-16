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ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Δίκυκλο παρέσυρε μικρό παιδί – Στο νοσοκομείο ο ανήλικος

Άγνωστες οι συνθήκες του ατυχήματος

Λάρισα: Δίκυκλο παρέσυρε μικρό παιδί – Στο νοσοκομείο ο ανήλικος
Πηγή: Larissanet.gr
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Σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στο κέντρο της Λάρισας το απόγευμα της Τρίτης (16/06), όταν για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συνθήκες, ένα δίκυκλο όχημα παρέσυρε μικρό παιδί.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, ώστε να καταγράψουν και να διερευνήσουν τα αίτια του ατυχήματος, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρείχε στον ανήλικο πρώτες βοήθειες.

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Το παιδί μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, για να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να εκτιμηθεί πλήρως η κατάσταση της υγείας του.

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