Μπιούργκενστοκ: Το «φρούριο» της Ελβετίας που αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν (Βίντεο)

Στο Μπιούργκενστοκ της Ελβετίας, το πολυτελές ορεινό θέρετρο που δεσπόζει πάνω από τη λίμνη της Λουκέρνης, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Η τελετή θα φιλοξενηθεί σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο του Μπιούργκενστοκ, που βλέπει στη λίμνη της Λουκέρνης, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας σήμερα. Η περιοχή αυτή, στην κεντρική Ελβετία, είναι δύσκολα προσβάσιμη και επομένως μπορεί να ελεγχθεί ευκολότερα.

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Το Μπιούργκενστοκ προτάθηκε από τις μεσολαβήτριες χώρες, το Πακιστάν και το Κατάρ, αλλά και από τις ΗΠΑ και το Ιράν. Ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ θα παραστεί στην τελετή της υπογραφής, όπως και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ Βανς.

Ο τελευταίος είπε μάλιστα ότι είναι «πιθανόν» να πάει στην Ελβετία και ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος επί του παρόντος βρίσκεται στην άλλη πλευρά τον συνόρων, στο Εβιάν της Γαλλίας, για τη σύνοδο της G7.

Οι τρεις άνδρες έχουν ήδη υπογράψει ηλεκτρονικά το έγγραφο, το ακριβές περιεχόμενο του οποίου θα δοθεί στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες. Ο Βανς είπε στο CNN ότι η συμφωνία είναι έκτασης περίπου μιάμισης σελίδας και είναι «πολύ γενική».

Το Μπιούργκενστοκ είναι μια επιμήκης ορεινή κορυφογραμμή μήκους 10 χιλιομέτρων, που περικλείεται στα βόρεια, ανατολικά και νοτιοανατολικά από τη λίμνη Λουκέρνη. Η βόρεια πλαγιά της κατεβαίνει πολύ απότομα στη λίμνη. Ο δήμος Ένετμπουργκεν βρίσκεται κάτω από τη νότια πλαγιά, ενώ το Στάνσταντ βρίσκεται κάτω από το δυτικό άκρο .

Το βουνό ανήκει κυρίως στον δήμο Ένετμπουργκεν στο καντόνι Νίντβαλντεν . Το δυτικό τμήμα ανήκει στον δήμο Στάνσταντ. Μέρος της βόρειας απότομης πλαγιάς που εκβάλλει στη λίμνη αποτελεί θύλακα της πόλης της Λουκέρνης.

Το Μπιούργκενστοκ φιλοξενεί πολλά πολυτελή ξενοδοχεία και ένα συνεδριακό κέντρο και αποτελεί θέρετρο διακοπών και προορισμό για συνέδρια από το 1872. Από το 1888, το βουνό είναι προσβάσιμο μέσω του σιδηροδρόμου Μπιούργκενστοκ από τον σταθμό πλοίων Kehrsiten.

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Αρκετές πολιτικές διαπραγματεύσεις έχουν πραγματοποιηθεί στο Μπιούργκενστοκ. Η Διάσκεψη της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ πραγματοποιήθηκε εκεί το 1960 και το 1995. Στις αρχές του 2002, η Συμφωνία του Μπιούργκενστοκ υπογράφηκε εδώ μεταξύ των μερών του αποσχιστικού πολέμου στο Νότιο Σουδάν. Την άνοιξη του 2004, πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις μεταξύ των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων σχετικά με την ένταξη στην ΕΕ . Κατόπιν αιτήματος της Ουκρανίας , η Ελβετία διοργάνωσε διάσκεψη στις 15 και 16 Ιουνίου 2024, για την έναρξη μιας μελλοντικής ειρηνευτικής διαδικασίας στον Ρωσοουκρανικό πόλεμο.