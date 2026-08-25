Ντόλι Πάρτον: Πέθανε στα 80 της η «βασίλισσα» της κάντρι μουσικής

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η Ντόλι Πάρτον, μία από τις σημαντικότερες και πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες στην ιστορία της κάντρι μουσικής.

Την είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσε η οικογένειά της, σύμφωνα με το Reuters. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του θανάτου της.

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Η Ντόλι Πάρτον άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική μέσα από μία καριέρα που διήρκεσε περισσότερες από έξι δεκαετίες. Η Ντόλι Πάρτον επί σκηνής στο μουσικό φεστιβάλ Moon and Stars, στην Πιάτσα Γκράντε του Λοκάρνο στην Ελβετία, στις 14 Ιουλίου 2014. EPA/PABLO GIANINAZZI

Από το Τενεσί στην παγκόσμια καταξίωση

Γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 1946 στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών και μεγάλωσε σε μια πολυμελή οικογένεια με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

Άρχισε να γράφει τραγούδια από μικρή ηλικία και σταδιακά εξελίχθηκε σε μία από τις σπουδαιότερες δημιουργούς της αμερικανικής μουσικής βιομηχανίας.

Στη μακρά διαδρομή της έγραψε περίπου 3.000 τραγούδια, ενώ περισσότερα από 400 ηχογραφήθηκαν από την ίδια και άλλους καλλιτέχνες.

Μεταξύ των μεγαλύτερων επιτυχιών της συγκαταλέγονται τα:

«Jolene»

«I Will Always Love You»

«9 to 5»

«Coat of Many Colors»

Το «I Will Always Love You» γνώρισε νέα παγκόσμια επιτυχία μέσα από την ερμηνεία της Γουίτνεϊ Χιούστον, παραμένοντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές συνθέσεις της Πάρτον.

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Περισσότερα από 100 εκατομμύρια δίσκοι

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η Ντόλι Πάρτον πούλησε περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους και κατέκτησε δεκάδες φορές τις κορυφαίες θέσεις των αμερικανικών charts.

Απέσπασε 11 βραβεία Grammy, μεταξύ των οποίων και το βραβείο για το σύνολο της προσφοράς της, ενώ εντάχθηκε τόσο στο Country Music Hall of Fame όσο και στο Rock and Roll Hall of Fame.

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Παράλληλα, ακολούθησε επιτυχημένη πορεία στον κινηματογράφο, συμμετέχοντας σε ταινίες όπως το «9 to 5» και το «Steel Magnolias».

Η Ντόλι Πάρτον κατά την παρουσίαση του άλμπουμ της «Little Sparrow» σε δισκοπωλείο του Λονδίνου, στις 16 Φεβρουαρίου 2001. EPA/AFP/HUGO PHILPOT

Η σημαντική φιλανθρωπική δράση

Πέρα από τη μουσική, η Ντόλι Πάρτον ανέπτυξε πλούσια φιλανθρωπική δράση, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και την πρόσβαση των παιδιών στα βιβλία.

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Μέσω του προγράμματος Imagination Library, εκατομμύρια βιβλία διανεμήθηκαν δωρεάν σε παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο.

Είχε επίσης διαθέσει σημαντικά ποσά για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, την υποστήριξη υπηρεσιών υγείας και την επιστημονική έρευνα.

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Η ίδια είχε δημιουργήσει και το θεματικό πάρκο Dollywood, το οποίο εξελίχθηκε σε έναν από τους γνωστότερους τουριστικούς προορισμούς του Τενεσί.

Η απώλεια του συζύγου της

Η Ντόλι Πάρτον ήταν παντρεμένη επί σχεδόν έξι δεκαετίες με τον Καρλ Ντιν, ο οποίος πέθανε τον Μάρτιο του 2025 σε ηλικία 82 ετών.

Η απώλειά του την είχε επηρεάσει βαθιά, ενώ το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και είχε περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις της.

Η Ντόλι Πάρτον έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω της μία ανεκτίμητη παρακαταθήκη στη μουσική, στον κινηματογράφο και στη φιλανθρωπία.