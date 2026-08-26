Νέα Σμύρνη: Ο 48χρονος είχε γίνει “σκιά” της 45χρονης – Η σύνδεση του όπλου της δολοφονίας με την αλβανική αστυνομία

Συνεχείς είναι οι εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη από τον 48χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, κατά το προηγούμενο διάστημα, ο δράστης φέρεται να παρακολουθούσε συστηματικά τις κινήσεις της 45χρονης. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε προχωρήσει σε απειλές εις βάρος της, λίγες ημέρες πριν από τη σκοτώσει.

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Συγγενικό πρόσωπο της άτυχης γυναίκας ανέφερε ότι κάθε φορά που η 45χρονη βρισκόταν σε κάποιο σημείο, ο πρώην σύντροφός της εμφανιζόταν ξαφνικά μπροστά της, γεγονός που δημιουργούσε την εντύπωση ότι γνώριζε διαρκώς πού βρισκόταν και παρακολουθούσε τις μετακινήσεις της.

Η ίδια μαρτυρία περιλαμβάνει ακόμη μια ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία. Ο 48χρονος φέρεται να είχε στείλει στη γυναίκα φωτογραφία στην οποία εμφανιζόταν να κρατά ένα όπλο στραμμένο προς το κεφάλι του. Σύμφωνα με την κατάθεση, με τον τρόπο αυτό την απειλούσε ότι θα την σκότωνε και στη συνέχεια θα έβαζε τέλος και στη δική του.

Ο άνδρας, μάλιστα, φέρεται να προσπάθησε να έρθει σε επαφή και με τον αδελφό της 45χρονης. Εκείνος, όμως, δεν δέχθηκε να συναντηθεί μαζί του, καθώς δεν ήθελε να εμπλακεί στο θέμα.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν και την προέλευση του όπλου που φέρεται να είχε στην κατοχή του ο 48χρονος. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υπάρχουν στοιχεία που το συνδέουν με τις αλβανικές αστυνομικές αρχές και πλέον διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο το συγκεκριμένο όπλο περιήλθε στην κατοχή του.

Την είχε προειδοποιήσει για “κάτι μεγάλο”

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται, την ίδια στιγμή, και όσα φέρεται να είχαν προηγηθεί μέσα στην οικογένεια του 48χρονου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος είχε μιλήσει τόσο στην κόρη του όσο και στη σύζυγό του για την πρόθεσή του να προχωρήσει σε «κάτι μεγάλο», χωρίς όμως να τους εξηγήσει με σαφήνεια τι ακριβώς σχεδίαζε.

Μάλιστα, φέρεται να είχε προειδοποιήσει την κόρη του πως ήταν πιθανό τις επόμενες ημέρες να μην βρισκόταν πλέον κοντά της. Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έδωσε στη σύζυγό του ένα χρηματικό ποσό, υποστηρίζοντας πως επρόκειτο για όλα τα χρήματα που είχε διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή.

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Παράλληλα, φέρεται να της ζήτησε να φροντίζει το παιδί τους σε περίπτωση που ο ίδιος δεν θα βρισκόταν στο σπίτι. Σημαντικό κομμάτι της έρευνας αποτελεί και η μαρτυρία γείτονα, ο οποίος φέρεται να αντίκρισε το σημείο μετά το τραγικό γεγονός. Ο ίδιος φέρεται να περιέγραψε στις αρχές όσα είδε, μεταξύ άλλων και τη θέση στην οποία βρίσκονταν τα σώματα των δύο ανθρώπων μετά τη γυναιοκοκτονία και την αυτοχειρία.