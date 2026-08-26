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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ποιμνιοστάσιο στο Ζερβό Πρεβέζης

Επιχειρούν 16 πυροσβέστες

Φωτιά σε ποιμνιοστάσιο στο Ζερβό Πρεβέζης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης, 25 Αυγούστου σε ποιμνιοστάσιο στο Ζερβό Πρεβέζης στη Θεσπρωτία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό χθες 25 Αυγούστου 2026, λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

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Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς, εκτός του ποιμνιοστασίου.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πρέβεζας.

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