Αγγελική Δάρρα: Γιατί έφυγε στο Λονδίνο μία ημέρα μετά τις χημειοθεραπείες της μητέρας της

Μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση των χημειοθεραπειών της μητέρας της, η Αγγελική Δάρρα επιβιβάστηκε σε ένα αεροπλάνο με προορισμό το Λονδίνο. Δεν έφευγε για να κυνηγήσει απλώς ένα καλλιτεχνικό όνειρο. Έφευγε για να εργαστεί, να καλύψει τα έξοδα της θεραπείας και να κρατήσει όρθια την οικογένειά της.

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε για πρώτη φορά με τόση λεπτομέρεια για τη διπλή μάχη της μητέρας της με τον καρκίνο και για τις αποφάσεις που άλλαξαν οριστικά τη δική της ζωή.

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Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Espresso» και τον δημοσιογράφο Ηλία Μαραβέγια, αποκάλυψε ότι το πρόβλημα υγείας της μητέρας της εντοπίστηκε τυχαία το 2016 και οι εξελίξεις ήταν καταιγιστικές.

Ακολούθησαν χειρουργείο και χημειοθεραπείες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ιδιωτικά και χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.

Έφυγε για τρεις μήνες και έμεινε δέκα χρόνια

Η τελευταία χημειοθεραπεία της μητέρας της ολοκληρώθηκε στις 23 Μαΐου 2016. Την επόμενη ημέρα, στις 24 Μαΐου, η Αγγελική Δάρρα προσγειώθηκε στην Αγγλία.

Η αρχική της σκέψη ήταν να εργαστεί για τρεις μήνες, ώστε να συγκεντρώσει χρήματα και να αποπληρώσει τα έξοδα της θεραπείας. Οι τρεις μήνες, ωστόσο, μετατράπηκαν τελικά σε δέκα ολόκληρα χρόνια.

«Δεν ήθελα να χρωστάω σε κανέναν τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η αναχώρησή της για το εξωτερικό δεν ήταν εύκολη επιλογή αλλά ανάγκη.

Η οικογενειακή ευθύνη είχε περάσει στους ώμους της αρκετά χρόνια νωρίτερα. Ο πατέρας της είχε φύγει από τη ζωή το 2007 και, όπως περιγράφει, από τα 20 και κάτι της χρόνια είχε αναλάβει ουσιαστικά να στηρίζει το σπίτι.

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Μπροστά της υπήρχαν δύο επιλογές: να αφήσει, όπως λέει, το «καράβι» να βυθιστεί ή να πάρει η ίδια το τιμόνι. Επέλεξε το δεύτερο και έγινε «καπετάνισσα» της ζωής της.

Η δεύτερη διάγνωση το 2023

Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία έμοιαζε να έχει ξεπεραστεί. Επτά χρόνια αργότερα, όμως, το 2023, ο καρκίνος επέστρεψε στη ζωή της μητέρας της.

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Αυτή τη φορά, τα πρώτα λόγια που άκουσε η Αγγελική Δάρρα ήταν αποκαρδιωτικά. Όπως αποκάλυψε, της είπαν ότι δεν υπήρχε κάτι που μπορούσε να γίνει.

Η ίδια, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε τη μάχη.

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«Τότε μου είχαν πει ότι δεν μπορούσε να γίνει κάτι. Έγινε, όμως», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας το γεγονός ότι έχει σήμερα τη μητέρα της ζωντανή ως το μεγαλύτερο θαύμα που έχει βιώσει.

Η δεύτερη περίοδος της ασθένειας ήταν γεμάτη αγωνία, νοσηλείες και συνεχή ταξίδια. Η τραγουδίστρια θυμάται τον εαυτό της να βρίσκεται διαρκώς μέσα σε ένα αεροπλάνο, προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στη ζωή και την εργασία της στο Λονδίνο και στην ανάγκη να είναι δίπλα στη μητέρα της.

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Σήμερα, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, η μητέρα της είναι καλά, έχοντας ξεπεράσει και τη δεύτερη περιπέτεια.

Η ιστορία πίσω από το τραγούδι «Αμαρτία»

Μέσα σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο γεννήθηκε και το τραγούδι «Αμαρτία», το οποίο συνδέθηκε βαθιά με όσα βίωνε η Αγγελική Δάρρα.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι είχε συμβάλει και η ίδια στους στίχους του κομματιού. Ανάμεσά τους βρίσκεται η φράση «μια μάχη άνιση», η οποία αποτύπωνε τη δική της ψυχική κατάσταση και τον αγώνα που έδινε η μητέρα της.

Πίσω από τη σκηνική παρουσία, τις ζωντανές εμφανίσεις και την καριέρα που έχτισε στη Μεγάλη Βρετανία, υπήρχε μία κόρη που εργαζόταν για να στηρίξει τον άνθρωπο που αγαπούσε περισσότερο.

Η Αγγελική Δάρρα κατάφερε να ξεχωρίσει στις ελληνικές βραδιές και στα μεγάλα ιδιωτικά events του Λονδίνου, απέκτησε βρετανική υπηκοότητα και εμφανίστηκε σε εμβληματικούς χώρους, όπως το ξενοδοχείο «The Dorchester» και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

Πίσω, όμως, από αυτήν την επιτυχία βρισκόταν η απόφαση που πήρε μέσα σε μία από τις πιο σκληρές περιόδους της ζωής της: να φύγει από την Ελλάδα και να αρχίσει από την αρχή, ώστε η οικογένειά της να μην καταρρεύσει.

«Ήταν πολύ δύσκολα, αλλά τα καταφέραμε ξανά», εξομολογήθηκε για τη δεύτερη μάχη της μητέρας της.

Πηγή: Espresso – Η συνέντευξη της Αγγελικής Δάρρα