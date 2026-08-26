Συνεχίζεται και σήμερα ο καύσωνας – Έρχονται 40άρια και ισχυροί άνεμοι το Σαββατοκύριακο

Ακόμα μια ημέρα με καύσωνα αναμένεται να είναι η Τετάρτη, 26 Αυγούστου, με την θερμοκρασία να φτάνει τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ μέχρι την Κυριακή, 30 Αυγούστου ο υδράργυρος θα φτάσει κατά διαστήματα και τους 40 βαθμούς.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου, η Αττική θα έρθει αντιμέτωπη με 39αρια ενώ θα είναι πολύ ήρεμη ανεμολογικά. Παράλληλα, θα έχουμε 6 μποφόρ και Μαΐστρο (ΒΔ) στα δυτικά της χώρας και 7 μποφόρ στα Δωδεκάνησα.

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Δυσκολότερες ημέρες θα είναι η Παρασκευή και το Σάββατο όταν και θα έχουμε ανέμους εντάσεων και 8 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο οι οποίοι θα συνδυάζονται με 40άρια.

Ο καιρός την Τετάρτη 26-08-2026

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρους όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και με μικρή πιθανότητα στα λοιπά ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές μεταβλητοί ασθενείς και στα πελάγη δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 τοπικά στα νότια τους 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία παροδικές νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και κυρίως το μεσημερι-απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

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Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να ενδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

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Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 ενισχυόμενοι στο Ιόνιο από το μεσημέρι σε 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 και στα ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

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ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να ενδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

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Θερμοκρασία: Από 22 έως 38 τοπικά στα νότια 39 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 31, στην Κρήτη 34 με 35 τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι -απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Σε Red Code για πυρκαγιές το Ιόνιο

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται σήμερα Τετάρτη, 26 Αυγούστου, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, καθώς, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4).

⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Τετάρτη 26/08

🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:

📍 νησιά #Ιονίου

🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και στο σύνολο της νησιωτικής χώρας

ℹ️ https://t.co/8Bo1nPMEbL pic.twitter.com/P4IQ82PUbO— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2026

Ο καιρός την Πέμπτη 27-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου υπάρχει μικρή πιανότητα να σημειωθούν τοπικά μεμονωμένοι όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά πιιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και μικρή άνοδο στα δυτικά.

Ο καιρός την Παρασκευή 28-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα βορειοανατολικά και τα λοιπά ορεινά. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά πιθανως να είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία στα πελάγη 7 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά.

Ο καιρός το Σάββατο 29-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, όπου και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μενομωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις μεταμεσονύχτιες και τις πρώτες πρωινές ώρες στα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 6 με 7 τοπικά στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά.