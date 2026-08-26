Κορωπί: Θανατηφόρο τροχαίο στην Αθηνών – Σουνίου – Νεκρός ένας 27χρονος δικυκλιστής

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 19:20 το απόγευμα της Τρίτης, 25 Αυγούστου στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στο Κορωπί με έναν 27χρονος δικυκλιστή να χάνει τη ζωή του.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν η μηχανή του 27χρονου, με κατεύθυνση προς Σούνιο, συγκρούστηκε με ΙΧ που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση και οδηγούσε 54χρονη, αλβανικής υπηκοότητας.

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Από την σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο δικυκλιστής και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας.

Η 29χρονη συνεπιβάτιδα της μηχανης μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Η οδηγός του ΙΧ συνελήφθη.