Νατάσα Κουβελά: Η οντισιόν που έκανε χωρίς καμία προσδοκία και την έφερε στον «Τροχό της Τύχης»

Η Νατάσα Κουβελά έχει γίνει ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα του «Τροχού της Τύχης», έχοντας σταθερή παρουσία στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι του STAR.

Πίσω από την τηλεοπτική της εικόνα, ωστόσο, βρίσκεται μια πορεία που ξεκίνησε μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό και περιλαμβάνει αθλητισμό, χορό, σπουδές στη Γυμναστική Ακαδημία και μόντελινγκ.

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Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η συμμετοχή της στον «Τροχό της Τύχης» δεν αποτελούσε αποτέλεσμα κάποιου μακροχρόνιου τηλεοπτικού σχεδίου. Αντίθετα, προέκυψε σχεδόν τυχαία, μέσα από μια οντισιόν στην οποία η ίδια δεν πίστευε ότι είχε σοβαρές πιθανότητες να επιλεγεί. Νατάσα Κουβελά και Πέτρος Πολυχρονίδης (credits: NDP PHOTO)

Η τυχαία οντισιόν που άλλαξε την πορεία της

Η τηλεόραση δεν βρισκόταν ποτέ ανάμεσα στους επαγγελματικούς στόχους της Νατάσας Κουβελά. Όταν αποφάσισε να συμμετάσχει στο casting του STAR, αντίκρισε μεγάλο αριθμό υποψηφίων και θεώρησε ότι οι πιθανότητες να πάρει τη θέση ήταν ελάχιστες.

Η ίδια πήγε στην οντισιόν χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες, πιστεύοντας ότι δύσκολα θα ξεχώριζε ανάμεσα σε τόσες συμμετοχές.

Η εξέλιξη, όμως, ήταν εντελώς διαφορετική. Μόλις την επόμενη ημέρα ενημερώθηκε ότι είχε επιλεγεί για τον «Τροχό της Τύχης», ανοίγοντας ένα νέο και απρόσμενο κεφάλαιο στην επαγγελματική της διαδρομή.

Η ίδια έχει παραδεχθεί ότι στα πρώτα γυρίσματα αισθανόταν αμηχανία και ντροπή. Όπως έχει αναφέρει, το κλίμα στην παραγωγή και η στήριξη του Πέτρου Πολυχρονίδη τη βοήθησαν να αισθανθεί γρήγορα πιο άνετα.

Από την κολύμβηση στους λάτιν χορούς

Η σχέση της Νατάσας Κουβελά με τον αθλητισμό ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, αρχικά μέσα από την κολύμβηση. Αργότερα στράφηκε στους λάτιν χορούς, με τους οποίους ασχολήθηκε σε επίπεδο πρωταθλητισμού και σημείωσε διακρίσεις.

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Η άθληση παρέμεινε σημαντικό κομμάτι της ζωής της και επηρέασε την επιλογή των σπουδών της. Στα 18 της εισήχθη στο ΤΕΦΑΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αργότερα συνέχισε στο αντίστοιχο τμήμα του ΕΚΠΑ.

Η μεταγραφή από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα

Η Νατάσα Κουβελά ξεκίνησε τις σπουδές της στο ΤΕΦΑΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έναν χρόνο αργότερα εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και συνέχισε τις σπουδές της στο αντίστοιχο τμήμα του ΕΚΠΑ, παράλληλα με την ενασχόλησή της με το μόντελινγκ.

Αυτή η παράλληλη διαδρομή εξηγεί σε σημαντικό βαθμό τη συνέπεια και την εξοικείωσή της με την απαιτητική καθημερινότητα της τηλεόρασης.

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Νατάσα Κουβέλα (credits: NDP PHOTO)

Τα παιδικά χρόνια στο Βελεστίνο

Η Νατάσα Κουβελά κατάγεται από το Βελεστίνο Μαγνησίας, όπου πέρασε τα παιδικά της χρόνια.

Η ίδια έχει περιγράψει τον παιδικό της εαυτό ως «αγοροκόριτσο», εξηγώντας ότι βαριόταν να παίζει μόνο με τα κορίτσια και αναζητούσε δραστηριότητες με περισσότερη ενέργεια.

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Από εκείνη την αθλητική και ανέμελη καθημερινότητα μέχρι την παρουσία της στον «Τροχό της Τύχης», η διαδρομή της δεν ακολούθησε έναν προσχεδιασμένο δρόμο. Η οντισιόν που αντιμετώπισε χωρίς ιδιαίτερη αισιοδοξία αποδείχθηκε τελικά η ευκαιρία που άλλαξε την επαγγελματική της πορεία.