Δημήτρης Καλλιβωκάς: Με ολική τύφλωση η σύζυγός του – Τη μετέφερε στο ίδρυμα της Παναγίας Τήνου

Ο ηθοποιός Δημήτρης Καλλιβωκάς περνά δύσκολα τα τελευταία χρόνια, καθώς η αγαπημένη του σύζυγος έχει ολική τύφλωση.

Στις αρχές του 2021, ο ηθοποιός τη μετέφερε σε ίδρυμα στην Αθήνα, ωστόσο επειδή ζει σχεδόν μόνιμα στην Τήνο αποφάσισε να την έχει κοντά του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Espresso, λίγο μετά το Πάσχα του 2025, ο 95χρονος ηθοποιός αποφάσισε να μεταφέρει τη σύζυγό του στο νησί.

Ήρθε σε επαφή με το ίδρυμα της εκκλησίας της Παναγίας Τήνου και η αγαπημένη του Ιωάννα μεταφέρθηκε εκεί.

«Εγώ ζω τους περισσότερους μήνες του χρόνου στο νησί. Αποφάσισα να φέρω και τη σύζυγό μου εδώ, ύστερα και από δική της απόφαση. Δεν θα μπορούσα να ζω εγώ εδώ και η Ιωάννα μου στην Αθήνα», ανέφερε ο Δημήτρης Καλλιβωκάς.

«Νομίζω, είναι θέλημα Θεού να είμαστε μέχρι την τελευταία στιγμή μαζί. Ξέρετε πόσο σπουδαίο είναι να έχεις τον άνθρωπό σου συνεχώς δίπλα σου; Ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον σας και την αγάπη σας» πρόσθεσε ακόμα.