Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η όλο νόημα ανάρτησή του – «Το καλύτερο πράγμα σε έναν γάμο είναι να είσαι καλεσμένος»

Με μια ανάρτηση γεμάτη χιούμορ και νόημα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σχολίασε την εμπειρία του από έναν γάμο και μια βάφτιση όπου βρέθηκε το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Ο παρουσιαστής και πρώην μοντέλο, έκανε μια ανάρτηση στο Instagram που συγκέντρωσε πολλά σχόλια.

Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε ένα βίντεο στο προφίλ του, στο οποίο φαίνεται να είναι ακόμα κουρασμένος από τη νυχτερινή έξοδο. «Ακόμα δεν έχω συνέλθει από το ξενύχτι και το ποτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος, μαζί με τον γιο του, Πάρη, βρέθηκαν σε γάμο και βάφτιση, όπου ο παρουσιαστής βάφτισε την κόρη ενός πολύ καλού του φίλου. Σχολιάζοντας την εμπειρία, ανέφερε με χιούμορ: «Το καλύτερο πράγμα σε έναν γάμο είναι… να είσαι καλεσμένος».

«Το Σάββατο είχαμε γάμο και βαφτίσια μαζί. Παντρέψαμε και βαφτίσαμε την κόρη του Σπύρου και τον Σπύρο. Τέλειος γάμος, περάσαμε καταπληκτικά. Ο Δημήτρης σκέφτηκε σωστά και πήγε με ταξί (σ.σ αναφέρεται στον εαυτό του), γιατί ήθελα να πιω. Έλα όμως που ήπιε δύο ποτάκια ο Δημήτρης και βγήκε off. Έτσι κατάλαβα ότι τα δύο ποτά με χαλάνε, αλλά και το ξενύχτι, και δεν μπορώ να συνέλθω.

Μεγάλωσα απότομα; Δεν το αντέχω το ποτό; Δεν αντέχω το ξενύχτι; Τι να πω… Πάντως το καλύτερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί σε έναν γάμο είναι να είσαι καλεσμένος», λέει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.