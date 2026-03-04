Δημήτρης Αλεξάνδρου για Ιωάννα Τούνη: «Όταν είσαι κάπου και είσαι καλά, δεν ασχολείσαι με το παρελθόν»

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη «Super Κατερίνα», ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μίλησε για το τηλεοπτικό του μέλλον και την οικογενειακή ζωή με τον γιο του, Πάρη. Αναφερόμενος στην πρώην σύντροφό του, Ιωάννα Τούνη, ξεκαθάρισε πως όταν κάποιος είναι καλά στο παρόν, δεν βρίσκει λόγο να ασχολείται με το παρελθόν.

Όλα όσα είπε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου

«Έχω ζήσει πιο πολύ από όλους το κομμάτι της κριτικής και των αρνητικών σχολίων στα social mediα αλλά και στην τηλεόραση. Τηλεοπτικά κάπου θα είμαι του χρόνου, έχω συζητήσει με κάποια εκπομπή που με ενδιαφέρει. Είμαστε στο κομμάτι των υπογραφών», είπε αρχικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Και πρόσθεσε: «Τα άλματα ανάπτυξης του Πάρη από δω και πέρα είναι διαφορετικά, κάθε μήνας είναι διαφορετικός. Βλέπεις μεγαλώνει ένα αντράκι που επικοινωνεί πολύ καλά, συναισθηματικά, είναι πιο εξωστρεφής. Πλέον λέει αυτό που ακριβώς θέλει να σου πει, μιλάς, επικοινωνείς και κάνεις συζητήσεις και κάνεις πράγματα, σου λέει τα θέλω του».

Για την Ιωάννα Τούνη σχολίασε: «Δεν μπορώ να σου μιλήσω για την Ιωάννα και δεν θα ήθελα να σου πω κάτι. Το μόνο που έχω να πω εγώ είναι όταν είσαι κάπου και είσαι καλά, δεν ασχολείσαι με το παρελθόν. Αυτό το λέω γενικότερα και όχι για το δικό μου κομμάτι με την Ιωάννα».

«Μόνος μου πήγα στην Ταϊλάνδη, δεν ξέρω τι μου λες. Ήταν ένας προορισμός που δεν είχα ξαναπάει. Δεν θέλω να μιλάω για τα προσωπικά μου, έχω βιώσει το πικ της διαφήμισης στην προσωπική μου ζωή κι αυτό δεν βγαίνει κάπου. Να είναι καλά ο άνθρωπος που της έκανε δώρο του Αγίου Βαλεντίνου το ταξίδι στην Ταϊλάνδη», ανέφερε για την σύντροφό του, την Ρία Ελληνίδου.