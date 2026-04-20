Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Σιχαμένα sites! Ντροπή σας για όλα αυτά που έχετε γράψει, κατασκευάζετε ιστορίες»

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου προχώρησε σε ένα οργισμένο ξέσπασμα μέσω Instagram Stories, στρεφόμενος κατά των ιστοσελίδων που δημοσιεύουν ψευδείς και προκλητικές ειδήσεις. Ο γνωστός επιχειρηματίας κατηγόρησε ανοιχτά τους υπεύθυνους για κατασκευή ιστοριών, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για την έλλειψη σεβασμού και δεοντολογίας.

Αφορμή για την αντίδρασή του στάθηκε ένας απαράδεκτος και παραπλανητικός τίτλος που διάβασε τυχαία ένας ηλικιωμένος κύριος σχετικά με την υπόθεση της Μυρτώς από την Πάρο.

Διαβάστε επίσης: Ρία Ελληνίδου: Χόρεψε στην Αράχωβα με τον γιο του Δημήτρη Αλεξάνδρου (Βίντεο)

Το μοντέλο δεν έκρυψε τη ντροπή του για το συγκεκριμένο περιστατικό, τονίζοντας πόσο επικίνδυνο είναι να διαστρεβλώνονται τόσο ευαίσθητα ζητήματα για λίγα κλικ.

Όλα όσα είπε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου

«Τώρα που σταμάτησα να πάρω καφέ, λίγο πριν πάω στα escape room να δω λίγο πώς πάνε τα πράγματα, ήταν ένας κύριος ευγενικότατος στην ουρά και, τέλος πάντων, ψαχούλευε το κινητό του και κοιτούσε και πέφτει σε ένα από αυτά τα σιχαμένα τα site που γράφουνε κάτι πράγματα απίστευτα, μόνο και μόνο για τα κλικαρίσματα.

Είχε μια τεράστια επικεφαλίδα για αυτή την κοπελίτσα από την Κεφαλονιά που έγραφε δεν ξέρω κι εγώ τι. Πραγματικά, δε θέλω ούτε καν να σας το μεταφέρω. Δεν ξέρω γιατί δε σέβονται ότι έχει χαθεί ένας άνθρωπος. Αλλά μόνο και μόνο για τα κλικαρίσματα γράφετε ψέματα, γράφετε ανακρίβειες, μόνο και μόνο κατασκευάζετε ιστορίες απ’ το κεφάλι σας για να μπαίνει ο κόσμος να τα διαβάζει.

Και ειδικά άνθρωποι σαν τον κύριο, που δεν είναι και μέσα σε αυτή την κατάσταση, που είναι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, που δεν ξέρουνε τι σημαίνει αυτό και το τι ψέμα είναι, πώς πέφτουν στην παγίδα. Δηλαδή πραγματικά, ντροπή σας!

Για όλα αυτά που έχετε γράψει και λέτε και ντροπή σας που ένας άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή, που γράφετε αυτές τις… να μην τις πω», ακούγεται να λέει εμφανώς ενοχλημένος ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

H πρώτη αναφορά της Ρίας Ελληνίδου στην προσωπική της ζωή

Η Ρία Ελληνίδου παραχώρησε μια σπάνια και εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο για το podcast του Κοσμοραδίου. Η εκρηκτική τραγουδίστρια αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στα παιδικά της χρόνια, την οικογένειά της και τον τρόπο που βιώνει την ξαφνική άνοδο της δημοτικότητάς της.

Για πρώτη φορά, η καλλιτέχνιδα έκανε μια σύντομη αλλά ουσιαστική αναφορά στην προσωπική της ζωή και στον Δημήτρη Αλεξάνδρου, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως ζει υπέροχες στιγμές.

«Παίρνω ιδέες από την οικογένειά μου. Και η μαμά και η γιαγιά είναι από πάνω. Και ο αδερφός μου που είναι πάντα μαζί μου, με τον αδερφό μου είμαι κάθε μέρα στη σκηνή, είμαστε παρέα. Ο αδερφός μου είναι όπως λέω ένας “αγαθός γίγαντας”, είναι το πιο καλό και χαμογελαστό παιδί, αλλά πάντα με προσέχει.

Οι γονείς μου μας μεγάλωσαν με πολύ μουσική και πολλή αγάπη. Δηλαδή αυτό που συναντάς πολύ συχνά σε ανθρώπους που μπορεί να νιώθουν λίγο άσχημα, δεν το έχουμε πάρει εμείς. Εμείς ίσα ίσα μεγαλώσαμε με αγάπη και θέλουμε αγάπη, και θέλουμε καλούς ανθρώπους δίπλα μας που να είναι ειλικρινείς. Εγώ έτσι νιώθω άνετα.

Δεν είμαι πολύ έτοιμη να αντιμετωπίσω την ξαφνική δημοσιότητα, μέχρι στιγμής ευτυχώς πάντα λέω “Ρία ηρέμησε”. Θα ήθελα στα επόμενα χρόνια να είμαι ευτυχισμένη με έναν σύντροφο που να περνάω όμορφα και να είμαι χαλαρή μέσα σε αυτόν να μην με πιέζει μία κατάσταση και να μην κάνω δεύτερες σκέψεις. Μου αρέσει να είμαι χαλαρή και ειλικρινής. Θέλω να συνεχίζω και την μουσική μου εννοείται.

Η μουσική είναι η ζωή μου, είναι επιλογή μου. Στην προσωπική μου ζωή είμαι καλά, περνάω υπέροχα και δημιουργικά και αυτό. Μπορεί να συνδυαστεί να έχεις προσωπική ζωή με αυτή τη δουλειά. Και μόνο που θα ξυπνήσω το πρωί και θα έχει έναν ωραίο ήλιο και θα ακούσω ένα όμορφο τραγούδι, έχω πάρει θετική ενέργεια και ξεκινάω. Πιστεύω ναι, κάποιες φορές όταν αγχώνομαι κάνω τον σταυρό μου πάνω στη σκηνή», αποκάλυψε η Ρία Ελληνίδου.

Να θυμίσουμε ότι η σχέση του Δημήτρη Αλεξάνδρου και της Ρίας Ελληνίδου έγινε ευρύτερα γνωστή και επιβεβαιώθηκε επίσημα τον Δεκέμβριο του 2025.

Παρόλο που αρχικά κρατούσαν χαμηλούς τόνους και προσπαθούσαν να κρατήσουν μυστικό τον δεσμό τους, πλέον η σχέση τους είναι γνωστή και μαζί έχουν πραγματοποιήσει και αρκετές κοινές δημόσιες εμφανίσεις και αναρτήσεις στα social media.