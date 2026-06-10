Ναταλία Δραγούμη: «Έχω βιώσει κακοποίηση στη σχέση μου και δεν το καταλάβαινα – Τώρα με πιάνει τρόμος»

Μία εφ΄ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε η Ναταλία Δραγούμη στο περιοδικό Hello και τον δημοσιογράφο Γιάννη Βίτσα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην κακοποίηση που έχει βιώσει σε σχέση της.

Στην εφηβεία σας, δεχθήκατε ψυχολογική κακοποίηση σε σχέση σας. Πως τη διαχειριστήκατε;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τότε δεν την είχα αναγνωρίσει, βασανιζόμουν. Βίωσα μια κακοποιητική σχέση, αλλά όχι σε σημείο όπου να μπορούσα να μιλήσω σε κάποιον. Δεν υπήρχε σωματική βία ή επιθετικότητα, αλλά μια αόρατη, βασανιστική, υποτιμητική συμπεριφορά.

Πόσο διήρκεσε;

Ήμουν μέσα – έξω στη σχέση για εννέα χρόνια. Ήταν σαν να είχα εθιστεί και να μην μπορούσα να το σταματήσω. Τώρα μου προκαλεί τρόμο. Δεν θα ήθελα να σκεφτώ καν ότι ένα αγνό κοριτσάκι μπορεί να βρεθεί σε μια τέτοια θέση.

Πόσων ετών ήσαστε όταν τον γνωρίσατε;

Ήμουν 12 ετών. Ερωτεύτηκα σφόδρα.

Είναι φοβερό το ότι μπορέσατε να αναγνωρίσετε τα συναισθήματα σας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον διεκδίκησα κιόλας! Θυμάμαι πως ζήτησα από τη φίλη μου να του πει – γιατί ήταν πιο μεγάλος από μένα – ότι τον αγαπούσα.

Συγχωρήσατε ποτέ αυτό τον κακοποιητικό άνθρωπο;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όχι. Απλώς, όταν ωρίμασα, αναρωτήθηκα πως ασχολήθηκα μαζί του. Δεν υπάρχει χειρότερη κατηγορία από τους νάρκισσους. Με απωθούν.