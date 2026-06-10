Ρένος Χαραλαμπίδης: «Φοβάμαι τον χρόνο αλλά δεν φεύγω από το πεδίο της μάχης»

Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε ο Ρένος Χαραλαμπίδης με αφορμή την επανακυκλοφορία της ταινίας του στα θερινά σινεμά.

«Ο χρόνος δεν είναι εχθρός μας, είναι βοηθός μας. Μας βοηθάει να γίνουμε πιο ωραίοι άνθρωποι. Η ηλικία δεν είναι ένας αριθμός, είναι μια κατάσταση του μυαλού. Πρώτη φορά στη ζωή μου σηκώνω τόσα πολλά κιλά στο γυμναστήριο, άρα είμαι πιο δυνατός απ’ ό,τι όταν ήμουν νέος», εξομολογήθηκε.

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«Άρα λοιπόν η νεότητα και οι ηλικίες γενικά είναι ο τρόπος που βιώνεις το τώρα, το παρόν. Είμαι θνητός, φοβάμαι, αμφιβάλλω, προδίδω αυτά που είπα. Αν ήμουν απόστολος, θα ήμουν ο Πέτρος, ο μεγάλος φαφλατάς που τη στιγμή 0 προδίδει τον Χριστό αλλά είμαι άνθρωπος», τόνισε.

«Φοβάμαι τον χρόνο, τη φθορά, το τέλος, τα φοβάμαι όλα. Αλλά παρόλα αυτά δεν φεύγω από το πεδίο της μάχης», συμπλήρωσε ο ηθοποιός.