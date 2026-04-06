Μια από τις πιο ισχυρές και διαχρονικές φιλίες της ελληνικής showbiz φαίνεται πως περνάει την πιο σοβαρή της κρίση, αν όχι το οριστικό της τέλος. Η Άννα Βίσση και η Χριστίνα Πολίτη πλέον δεν ανταλλάσσουν ούτε «καλημέρα», με τις εξελίξεις να τρέχουν τις τελευταίες ώρες και το διαδίκτυο να παίρνει φωτιά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τίνας Μεσσαροπούλου στην εκπομπή «Happy Day» το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας (6/4), η ρήξη ανάμεσα στις δύο κυρίες είναι πλέον γεγονός.

Διαβάστε επίσης: Άννα Βίσση: Η επίσημη ανακοίνωση για την μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ

Η επιβεβαίωση ήρθε μέσα από τον κόσμο των social media, καθώς οι δυο τους έκαναν unfollow η μία την άλλη στο Instagram, μια κίνηση που στη σύγχρονη εποχή ισοδυναμεί με «διπλωματικό επεισόδιο».

Όπως τονίστηκε στην εκπομπή, δεν πρόκειται απλώς για μια παρεξήγηση της στιγμής, αλλά για μια βαθιά ρήξη σε μια σχέση που μετρούσε 30 χρόνια και μια στενή κουμπαριά, αφού η απόλυτη Ελληνίδα σταρ έχει βαφτίσει τον έναν από τους δύο γιους της γνωστής κοσμικογράφου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο βασικός λόγος της απομάκρυνσης είναι η νέα, στενή φιλία της Άννας Βίσση με τη Δήμητρα Κούστα. Η σχέση αυτή, που είναι τόσο επαγγελματική όσο και προσωπική, φαίνεται πως λειτούργησε ως «φραγμός» για τις παλιές φιλίες της τραγουδίστριας.

Μάλιστα, ο Κώστας Φραγκολιάς πρόσθεσε μια αποκαλυπτική λεπτομέρεια στο ρεπορτάζ, αναφέροντας πως η κρίση κορυφώθηκε όταν η Χριστίνα Πολίτη επιχείρησε να επισκεφθεί την Άννα Βίσση στο καμαρίνι της κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της.

Εκεί, προς έκπληξη όλων, δεν της επιτράπηκε η είσοδος, γεγονός που αποτέλεσε τη θρυαλλίδα για τη συνέχεια που ακολούθησε.

Η απουσία της Χριστίνας Πολίτη από το μεγάλο φινάλε της Άννας Βίσση στο «Hotel Ερμού» το βράδυ του Σαββάτου 4 Απριλίου ήταν η οριστική επιβεβαίωση των όσων ψιθυρίζονταν.

Αντί για το κέντρο όπου εμφανιζόταν η κουμπάρα της, η δημοσιογράφος επέλεξε να διασκεδάσει αρχικά στο Lohan Club με την Ελένη Φουρέιρα, ανεβάζοντας μάλιστα φωτογραφίες με τη Μαρίνα Βερνίκου, και στη συνέχεια επισκέφθηκε τη Νατάσα Θεοδωρίδου και τον Σάκη Ρουβά για το δικό τους φινάλε.