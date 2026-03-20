Balenciaga: Βρήκαμε την τσάντα των 1.790 δολαριών που θυμίζει σακούλα λαϊκής και έχει γίνει viral (pic)

Ο οίκος Balenciaga, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Demna Gvasalia, έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι λατρεύει να προκαλεί, μετατρέποντας το ευτελές σε αντικείμενο πόθου. Αυτή τη φορά, το νέο αξεσουάρ που έγινε viral δεν είναι άλλο από μια δερμάτινη τσάντα που θυμίζει έντονα τις κλασικές πλαστικές σακούλες της λαϊκής αγοράς.

Το παράδοξο; Η τιμή της ανέρχεται στα 1.790 δολάρια (περίπου 1.500 ευρώ), προκαλώντας ένα κύμα αντιδράσεων, ειρωνικών σχολίων αλλά και σοβαρών συζητήσεων για τα όρια της σύγχρονης μόδας.

Η συγκεκριμένη τσάντα δεν είναι ένα τυχαίο σχέδιο, καθώς εντάσσεται σε μια ευρύτερη φιλοσοφία του οίκου που ονομάζεται “appropriation” (ιδιοποίηση).

Ο Demna Gvasalia παίρνει αντικείμενα που θεωρούνται «ταπεινά» ή καθημερινά —από σακούλες σκουπιδιών μέχρι παπούτσια που μοιάζουν κατεστραμμένα— και τα τοποθετεί στις βιτρίνες των ακριβότερων μπουτίκ του κόσμου.

Με την κίνηση αυτή, ο οίκος Balenciaga δεν πουλάει απλώς ένα προϊόν, αλλά μια δήλωση: η πολυτέλεια είναι ζήτημα πλαισίου και όχι απαραίτητα υλικών.

Οι αντιδράσεις των καταναλωτών

Πολλοί χρήστες αναρωτιούνται αν πρόκειται για ένα «κοινωνικό πείραμα» που εξετάζει μέχρι πού μπορεί να φτάσει η καταναλωτική μανία.

«Η γιαγιά μου είχε την ίδια τσάντα για τα ψώνια της εβδομάδας και της κόστισε δύο ευρώ», γράφει ένας χρήστης, ενώ άλλοι επισημαίνουν την ειρωνεία του να φοράς ένα αξεσουάρ που συμβολίζει την εργατική τάξη, έχοντας πληρώσει για αυτό μια μικρή περιουσία.

Από την άλλη πλευρά, οι κριτικοί μόδας υποστηρίζουν ότι τέτοιες κινήσεις αποτελούν κριτική στο ίδιο το σύστημα της κατανάλωσης.

Η τσάντα, αν και οπτικά πανομοιότυπη με τη νάιλον εκδοχή της, είναι κατασκευασμένη από δέρμα υψηλής ποιότητας στην Ιταλία, προσφέροντας την ανθεκτικότητα που λείπει από το πρωτότυπο.

Σε μια εποχή όπου η μόδα αναζητά διαρκώς το νέο και το ανατρεπτικό, η Balenciaga καταφέρνει για άλλη μια φορά να κυριαρχήσει στη δημόσια συζήτηση και να βρίσκεται στο επίκεντρο των social media.