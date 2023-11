Χαμός επικρατεί στα social media με μία από τις τελευταίες δημιουργίες του οίκου υψηλής ραπτικής «Balenciaga».

Ο λόγος για τη νέα φούστα-πετσέτα που λανσάρει ο γνωστός οίκος και κοστίζει 925 δολάρια δηλαδή περίπου στα 700 ευρώ. Πρόκειται για μία φούστα από ύφασμα πετσετέ που μοιάζει με μια πετσέτα που θα τύλιγε βιαστικά κάποιος γύρω από τη μέση του μετά το ντους.

Με δύο κουμπιά στη μέση ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος να… πέσει, η βαμβακερή πετσέτα μετατράπηκε σε… φούστα και για την ακρίβεια towel skirt.

Όπως αναφέρεται στην περιγραφή, η towel skirt είναι από την νέα collection για την Άνοιξη 2024 και είναι unisex, δηλαδή μπορεί να φορεθεί και από γυναίκες και από άνδρες.

Επίσης βγαίνει σε δύο χρώματα, γκρι-μπεζ και γκρι σκούρο.

Η editor in chief της Αμερικανικής Vogue, Άννα Γουίντουρ, επέλεξε να φορέσει το εν λόγω κομμάτι ως… φόρεμα.

Το διαδίκτυο πήρε… “φωτιά” με τους χρήστες των soacial media να μην μπορούν να αντισταθούν στην κριτική όσο μόνο για το concept αλλά και για την τιμή!

Μέχρι και η IKEA μπήκε στον πειρασμό και τρόλαρε την πολυτελή μάρκα αναρτώντας μια φωτογραφία ενός μοντέλου να φορά μία παρόμοια πετσλετα και να προτείνει αντίστοιχο… στυλ στην τιμή των 16 λιρών! «Σας παρουσιάζουμε τη νέα φούστα πετσέτας VINARN. Ένα απαραίτητο κομμάτι της μόδας της άνοιξης του 2024», αναφέρει στη λεζάντα.

Τα σχόλια στα social media

Balenciaga is selling a towel skirt for $925 😭 who is wearing this https://t.co/UMlOYnhG7n pic.twitter.com/xYtgLALFiU — highsnobiety (@highsnobiety) November 14, 2023

IKEA Trolls BALENCIAGA With Their Own Towel Skirt For $10 👀 pic.twitter.com/XNVnhZjKFq — HypeNeverDies (@HypeNeverDies) November 16, 2023

Balenciaga under fire For Selling $925 Towel Skirt!‼️😭😭



Name someone who would wear this… 💀 pic.twitter.com/6Mkjundrc3 — DramaAlert (@DramaAlert) November 15, 2023

