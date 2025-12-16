Αθηνά Οικονομάκου: «Πριν από 20 χρόνια ζούσα σε μικρές γκαρσονιέρες – Ο δρόμος μέχρι εδώ ήταν μακρύς»

Με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, η Αθηνά Οικονομάκου μοιράστηκε τις σκέψεις της για την προσωπική της διαδρομή, εκφράζοντας βαθιά ευγνωμοσύνη για όσα έχει καταφέρει και για το σπίτι που στεγάζει την καθημερινότητα με τα παιδιά της. Συνοδεύοντας το κείμενο με μια ατμοσφαιρική φωτογραφία από τον προσωπικό της χώρο, η ηθοποιός έστειλε ένα μήνυμα εσωτερικής δύναμης και εκτίμησης για τις πολύτιμες στιγμές της ζωής της.

Τι έγραψε η Αθηνά Οικονομάκου

«Γυρίζω σπίτι και η καρδιά μου γεμίζει. Γεμίζει ευγνωμοσύνη, ζεστασιά, ασφάλεια. Γιατί αυτό το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος… είναι το σπίτι μου, το σπίτι μας, το καταφύγιο της οικογένειάς μου. Είναι εκεί όπου νιώθω προστατευμένη, ήρεμη, ο εαυτός μου. Ένα σπίτι ζεστό, γεμάτο αγάπη, παρουσία και αληθινή ζωή.

Και δεν μπορώ να μη σκεφτώ πόσο μακρύς ήταν ο δρόμος μέχρι εδώ. Πριν από 20 χρόνια, όταν ήρθα στην Αθήνα, ζούσα σε μικρές γκαρσονιέρες, σε διαμερίσματα περαστικά, με όνειρα μεγάλα αλλά μέσα μου χωρίς καμία βεβαιότητα ότι κάποτε θα φτάσω εδώ. Δεν μπορούσα καν να φανταστώ ότι μια μέρα θα ανοίγω την πόρτα ενός σπιτιού σαν κι αυτό. Ένα σπίτι που να με χωράει ολόκληρη. Που να μας χωράει όλους.

Τίποτα από αυτά δεν ήρθε εύκολα. Ήρθαν με κόπο, με δουλειά, με υπομονή, με θυσίες. Ήρθαν βήμα-βήμα, μαζί με όλα όσα με διαμόρφωσαν, με όλα όσα άντεξα και όλα όσα πίστεψα όταν δεν ήταν αυτονόητο να πιστεύω.

Τώρα, καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, νιώθω την ανάγκη να σταθώ για λίγο. Να κοιτάξω πίσω, να αναπολήσω, και κυρίως να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ». Για το σπίτι αυτό. Για την οικογένειά μου. Για τη διαδρομή. Για μένα. Αυτή είναι η δική μου δήλωση ευγνωμοσύνης. Για όλα όσα έγιναν, για όλα όσα είναι, και για όλα όσα έρχονται», έγραψε στην δημοφιλή πλατφόρμα.

