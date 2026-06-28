Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Μια επταετία, μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα και τον λαό – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή

«Κύριε Μητσοτάκη, δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τονίζει ειδικότερα ότι όσο και να προσπαθεί ο πρωθυπουργός να «ωραιοποιήσει» την κατάσταση και να «καμουφλάρει» «την αλαζονεία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», «η αλήθεια είναι αμείλικτη». Αναφέρει συγκεκριμένα: «Διεύρυνση κοινωνικών ανισοτήτων, μεταρρυθμιστική άπνοια, διαφθορά, σπατάλη πόρων σε απευθείας αναθέσεις και σε ημέτερους, δυσανάλογα μικρό αναπτυξιακό αποτύπωμα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά κονδύλια που έλαβε η χώρα, ακρίβεια που σπάει ρεκόρ σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, η χαμηλότερη αγοραστική δύναμη πανευρωπαϊκά, απρόσιτη στέγη, απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, εξαπάτηση των συνταξιούχων, καταστροφή του πρωτογενούς τομέα, ελληνικά καλοκαίρια χωρίς διακοπές για τους Έλληνες και αδιαφορία απέναντι στη δημογραφική κρίση».

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«Με λίγα λόγια», υποστηρίζει ο κ. Τσουκαλάς, «μια επταετία, που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Μια επταετία ‘ευλογία’ για τα συμφέροντα και την ολιγαρχία».

Ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει ότι «επτά χρόνια ήταν αρκετά» πως «δεν πρέπει να γίνουν οκτώ». «Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ. Γιατί η μόνη πολιτική δύναμη που διασφαλίζει τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την αξιοπιστία, χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα, είναι η ισχυρή δημοκρατική παράταξη», σημειώνει.