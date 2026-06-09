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LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: H τρυφερή ανάρτηση για τα γένεθλια της κόρης της Σιέννα – «Μερικά θαύματα έχουν κοτσιδάκια»

Έγινε 5 ετών!

Αθηνά Οικονομάκου: H τρυφερή ανάρτηση για τα γένεθλια της κόρης της Σιέννα – «Μερικά θαύματα έχουν κοτσιδάκια»
DEBATER NEWSROOM

Μία ξεχωριστή ημέρα είναι η σημερινή για την Αθηνά Οικονομάκου, καθώς η κόρη της Σιέννα έγινε πέντε ετών και γιόρτασε τα γενέθλιά της.

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Η αγαπημένη ηθοποιός δημοσίευσε μία φωτογραφία στη σελίδα της στα social media στην οποία είναι αγκαλιά με την κόρη της στέλνοντας δημόσια τις ευχές της.

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«Μερικά θαύματα έχουν κοτσιδάκια και σήμερα γίνονται 5 χρονών. Σιέννα μου, πλάσμα μου μαγικό, σ’αγαπώ, περισσότερο απ’ όσο μπορούν να πουν οι λέξεις», αναφέρει χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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Υπενθυμίζεται ότι η γνωστή ηθοποιός έχει αποκτήσει δύο παιδιά από τον πρώτο γάμο της με τον Φίλιππο Μιχόπουλο. Τον γιο της, Μάξιμο και την κόρη της, Σιέννα.

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