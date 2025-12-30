Άρης Μουγκοπέτρος: «Θέλω μόνο να δω τα παιδιά μου – Δεν έκανα τίποτα για να περάσω τα Χριστούγεννα στη φυλακή»

Για την απόφαση του δικαστηρίου που τον έκρινε αθώο στην υπόθεση ενδοοικογενειακής απειλής, αλλά και για τη δύσκολη κατάσταση που εξακολουθεί να βιώνει σε ό,τι αφορά την επικοινωνία με τη σύζυγο και τα παιδιά του, μίλησε σήμερα (30.12), ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Ο γνωστός δεξιοτέχνης του κλαρίνου, ο οποίος πριν από περίπου έξι μήνες είχε τραυματιστεί σοβαρά χάνοντας δυόμισι δάχτυλα από ατύχημα με κροτίδα σε πασχαλινό πανηγύρι, είχε συλληφθεί ανήμερα των Χριστουγέννων έπειτα από καταγγελία της εν διαστάσει συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Η υπόθεση εκδικάστηκε τη Δευτέρα στα δικαστήρια της Τρίπολης, με το δικαστήριο να κρίνει τον καλλιτέχνη αθώο. Ωστόσο, όπως ο ίδιος επισημαίνει, παρά τη δικαστική δικαίωση, δεν έχει καταφέρει ακόμη να έρθει σε επαφή με τα δύο παιδιά του, τις δίδυμες κόρες που απέκτησε με τη Δήμητρα Παρασκευοπούλου.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, ο Άρης Μουγκοπέτρος χαρακτήρισε την απόφαση του δικαστηρίου «δικαίωση της ψυχής του», ευχαριστώντας δημόσια τον δικηγόρο του για τη στήριξη που του παρείχε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο.

Όπως ανέφερε, οι τελευταίες ημέρες ήταν εξαντλητικές και συναισθηματικά φορτισμένες, κυρίως λόγω της απόστασης από τα παιδιά του.

Από την πλευρά του, ο συνήγορός του τόνισε ότι πρόκειται για μια υπόθεση αυστηρά οικογενειακού χαρακτήρα, υπογραμμίζοντας πως η δίκη ήταν δίκαιη και για τις δύο πλευρές. Όπως σημείωσε, μετά από ένα διαζύγιο η οικογένεια δεν παύει να υπάρχει, αλλά αλλάζει μορφή, με βασικό ζητούμενο τον σεβασμό και τη διατήρηση της σχέσης των παιδιών και με τους δύο γονείς. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι νομικά η υπόθεση έχει κλείσει, καθώς ο εντολέας του κρίθηκε αθώος.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, εμφανώς φορτισμένος, δήλωσε ότι προσπαθεί τις τελευταίες ημέρες να επικοινωνήσει με τις κόρες του χωρίς αποτέλεσμα, τονίζοντας πως η καθημερινή επαφή μαζί τους ήταν η μοναδική του χαρά μετά τον σοβαρό τραυματισμό του. Όπως είπε, δεν επιθυμεί να στερήσει τα παιδιά από τη μητέρα τους, αλλά ζητά να του δοθεί η δυνατότητα να παραμείνει παρών στη ζωή τους.

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι δεν επιδιώκει τη συμπάθεια του κόσμου, υπογραμμίζοντας πως έχει τη στήριξη της οικογένειάς του, ωστόσο επανέλαβε την αγωνία του να μπορέσει να δει και να μιλήσει με τα παιδιά του, κάτι που, όπως ανέφερε, αποτελεί τη μοναδική του προτεραιότητα αυτή τη στιγμή.