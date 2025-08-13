Άρης Μουγκοπέτρος για επεισόδια στα πανηγύρια: “Τι πρέπει να γίνει για να μη ρισκάρουμε τη ζωή μας – Ζω από θαύμα”

Τον προβληματισμό του για τα πρόσφατα περιστατικά βίας που έχουν σημειωθεί σε πανηγύρια, εξέφρασε ο γνωστός δεξιοτέχνης στο κλαρίνο, Άρης Μουγκοπέτρος, σε ανάρτησή του στο instagram.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο μουσικός, που το περασμένο Πάσχα έχασε δύο δάχτυλα από κροτίδα σε γλέντι την Ανάσταση, τόνισε πως τέτοια περιστατικά έχουν γίνει, δυστυχώς, μέρος της «κανονικότητας» σε πολλές εκδηλώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόσφατα, σοβαρό επεισόδιο διαδραματίστηκε κατά τη διάρκεια πανηγυριού στο χωριό Σιταράλωνα στο Αγρίνιο, την ώρα που τραγουδούσε η Γωγώ Τσαμπά.

«Με θλίβει πολύ το γεγονός ότι σε κάποιους κάνει ακόμα εντύπωση η οποιαδήποτε φασαρία σ’ ένα πανηγύρι. Είναι ένα συνηθισμένο πλέον φαινόμενο και πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει για να μεριμνήσει η πολιτεία, ώστε να κάνει το αυτονόητο, να μας παρέχει προστασία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Δεν παρέλειψε να θέσει και το ευρύτερο ζήτημα της ασφάλειας όσων παρευρίσκονται σε τέτοιες εκδηλώσεις, είτε ως κοινό, είτε ως καλλιτέχνες. «Στέλνουμε τα παιδιά μας, στέλνουμε φίλους μας, πάμε και οι ίδιοι ή έχουμε δουλέψει οι ίδιοι κι όλοι κρυβόμαστε πίσω απ’ το δάχτυλό μας. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή για να μη ρισκάρουμε τη ζωή μας σε κάθε εκδήλωση, επειδή ο οποιοσδήποτε μπορεί να έχει πιει και να οπλοφορεί ή να θέλει να εκτονωθεί πάνω μας; Έχω ζήσει και ζω από θαύμα», σημείωσε.

Κλείνοντας, αποκάλυψε πως ετοιμάζει μια προσωπική καταγραφή εμπειριών και περιστατικών, που θα κυκλοφορήσει σε βιβλίο. «Όσον αφορά τις φασαρίες, στο βιβλίο που ετοιμάζεται τώρα, αυτά που θα γράψω θα σας φαίνονται για γουέστερν», ανέφερε.