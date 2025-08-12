Αιτωλοακαρνανία: Στον “αέρα” καρέκλες και τραπέζια σε πανηγύρι – Φώναζε να σταματήσουν η Γωγώ Τσαμπά

Συμπλοκή που πήρε μεγάλες διαστάσεις σε πανηγύρι στην Αιτωλοακαρνανία έγινε viral καθώς σηκώθηκαν… στον αέρα καρέκλες και τραπέζια.

Τον επεισόδιο συνέβη στην Σιταράλωνα την Κυριακή (10/8), κοντά στη λίμνη Τριχωνίδα, όταν για άγνωστο λόγο παρευρισκόμενοι πιάστηκαν στα χέρια. Μπουκάλια, τραπέζια και καρέκλες εκτοξεύτηκαν με την Γωγώ Τσαμπά που τραγουδούσε εκείνη την ώρα να ζητάει από τους εμπλεκόμενους να σταματήσουν.

Επεισόδια είναι συχνά σε πανηγύρια όπου το αλκοόλ είναι άφθονο. Μόλις την περασμένη βδομάδα στην περιοχή Κατούνα της Αιτωλοακαρνανίας, στο τέλος πανηγυριού πολίτες που είχαν παρευρεθεί στη γιορτή ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση με μέλος της διοργάνωσης με αποτέλεσμα τον ξυλοδαρμό ενός ατόμου.

Ακόμη, τον περασμένου Ιούνιο άνδρας δέχθηκε 18 μαχαιριές σε πανηγύρι στην Λέσβο.