Άρης Μουγκοπέτρος: Ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα – Το πρώτο μήνυμά του

Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου ο Άρης Μουγκοπέτρος, όπως ανήρτησε ο ίδιος στα social media.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε το όχημα του υπέστη ζημιές, χωρίς ωστόσο να δίνει λεπτομέρειες για το ατύχημα.

«Για ακόμη μια φορά είχα Άγιο… Σε ευχαριστώ Παναγιά μου που πάλι έβαλες το χέρι σου. Υ.Γ. 17 μέρες ακόμη να περάσει η χειρότερη χρονιά της ζωής μου…» ανέφερε.