LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα – Το πρώτο μήνυμά του

«17 μέρες ακόμη να περάσει η χειρότερη χρονιά της ζωής μου»

@aris_mougopetros / Instagram
DEBATER NEWSROOM

Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου ο Άρης Μουγκοπέτρος, όπως ανήρτησε ο ίδιος στα social media.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε το όχημα του υπέστη ζημιές, χωρίς ωστόσο να δίνει λεπτομέρειες για το ατύχημα.

«Για ακόμη μια φορά είχα Άγιο… Σε ευχαριστώ Παναγιά μου που πάλι έβαλες το χέρι σου. Υ.Γ. 17 μέρες ακόμη να περάσει η χειρότερη χρονιά της ζωής μου…» ανέφερε.

LIFESTYLE

