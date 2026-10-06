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ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών – Προβλήματα και στην λεωφόρο Σχιστού

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών – Προβλήματα και στην λεωφόρο Σχιστού
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
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Αυξημένη κίνηση σημειώνεται το πρωί της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην έξοδο της Αθηνών-Κορίνθου, στη Λεωφόρο Αθηνών.

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Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην έξοδο της Αθηνών-Λαμίας, από την Αθήνα έως τον κόμβο Καλυφτάκη ενώ στο «κόκκινο» είναι η κίνηση και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας.

Φωτογραφία

Αυξημένη ροή οχημάτων παρατηρείται ακόμη στην περιοχή του λιμανιού του Πειραιά, καθώς και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, από το ύψος του Καραϊσκάκη έως την Αλίμου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται, τέλος, και στη Λεωφόρο Σχιστού.

Από νωρίς σήμερα το πρωί ξεκίνησαν να σημειώνονται καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα, οι οδηγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις 10′-15′ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Παράλληλα οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20′-25′ από Φυλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10′-15′ στην έξοδο για Λαμία.

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