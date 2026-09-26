Άννα Βίσση: Aποθέωση στο κατάμεστο ΟΑΚΑ από δεκάδες χιλιάδες θεατές – Βίντεο

Η Άννα Βίσση βρίσκεται απόψε στη σκηνή του ΟΑΚΑ, χαρίζοντας στο κοινό μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και αγαπημένα τραγούδια. Η εμφάνισή της ξεκίνησε λίγο μετά τις 21:00, με το «Αιγαίο» να ανοίγει τη συναυλία και χιλιάδες θεατές να τραγουδούν από την πρώτη στιγμή μαζί της. Το πρόγραμμα αναμένεται να διαρκέσει περίπου τρεις ώρες, με τη δημοφιλή ερμηνεύτρια να παρουσιάζει μεγάλες επιτυχίες από τη μακρά πορεία της.

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“Με αγκαλιάζετε τόσο σφιχτά και τόσο μοναδικά που θα ξεπεράσω το άγχος» ήταν τα πρώτα της λόγια προς το κοινό πριν συνεχίσει το πρόγραμμά της με τις επιτυχίες «Αγάπη υπερβολική» και «Σε περίπτωση που». «Αυτή η βραδιά θέλω να γίνει κάτι που θα θυμόμαστε όλοι μας. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ πάμε να το ζήσουμε μαζί”, ανέφερε η Άννα Βίσση.