Άννα Βίσση: Ανοίγει σήμερα η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ – Στα 477 ευρώ το ακριβότερο εισιτήριο

Σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου στις 12:00 το μεσημέρι, ανοίγει και επίσημα η προπώληση των εισιτηρίων μέσω της πλατφόρμας Ticketmaster για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο (ΟΑΚΑ).

Η «απόλυτη» Ελληνίδα σταρ επιστρέφει στη μεγαλύτερη σκηνή της χώρας στις 26 Σεπτεμβρίου 2026. Μετά από δεκαετίες επιτυχιών, η εμφάνιση αυτή δεν είναι απλώς μια συναυλία, αλλά ένα πολιτιστικό γεγονός που αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες θαυμαστές από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ήδη το ενδιαφέρον είναι πρωτοφανές, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για sold out μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Η παραγωγή, την οποία έχει αναλάβει η D&A Live Concerts, υπόσχεται ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα που θα ανταποκρίνεται στο μέγεθος του σταδίου και της ιστορίας της καλλιτέχνιδας.

Ένα από τα στοιχεία που έχουν ήδη συζητηθεί έντονα είναι η διακύμανση των τιμών. Για τους πιο φανατικούς οπαδούς που επιθυμούν την απόλυτη εμπειρία, το ακριβότερο εισιτήριο αγγίζει τα 477 ευρώ, προσφέροντας προνομιακή θέα και ειδικές παροχές.

Παράλληλα, η Άννα Βίσση φρόντισε να «ζεστάνει» το κοινό της με ένα teaser που περιλαμβάνει τη μελωδία από το ολοκαίνουργιο τραγούδι της με τίτλο «Αιγαίο».

Το κομμάτι πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 24 Απριλίου, ενώ όλα δείχνουν πως η πρώτη του ζωντανή εκτέλεση θα γίνει πάνω στη σκηνή του ΟΑΚΑ, χαρίζοντας μια μοναδική στιγμή στους παρευρισκόμενους.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων

STANDING

SILVER STANDING ARENA [PL8]: 31.8€ (συμπεριλαμβάνει fee 1.8€)

GOLDEN STANDING ARENA [PL6]: 53.0€ (συμπεριλαμβάνει fee 3€)

PLATINUM STANDING ARENA [PL5]: 63.6€ (συμπεριλαμβάνει fee 3.6€)

SEATED

PL9: 21.2€ (συμπεριλαμβάνει fee 1.2€)

PL7: 53.0€ (συμπεριλαμβάνει fee 3€)

PL4: 106.0€ (συμπεριλαμβάνει fee 6€)

PL3: 265.0€ (συμπεριλαμβάνει fee 15€)

PL2: 318.0€ (συμπεριλαμβάνει fee 18€)

DIAMOND ULTIMATE EXPERIENCE

Το πακέτο Diamond Ultimate Experience προσφέρει θέσεις καθήμενων στην VIP κερκίδα του Σταδίου και συνοδεύεται από αναβαθμισμένες premium παροχές, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη VIP εμπειρία με άνεση, θέα και υψηλού επιπέδου φιλοξενία.

DIAMOND ULTIMATE EXPERIENCE [PL1]: 477.0€ (συμπεριλαμβάνει fee 27€)

Παροχές:

• Πρόσβαση στο VIP Lounge

• Θέσεις καθήμενων στην VIP κερκίδα [PL1]

• Welcome drink κατά την άφιξη

• Επιλεγμένο finger food

• Open bar από 19:00 έως 00:00 με maximum κατανάλωση (2) δύο ποτά ανά άτομο

• Premium VIP εμπειρία φιλοξενίας