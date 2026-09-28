Γιώργος Λιβάνης: “Είμαι μουδιασμένος από την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη – Έκανα πολλή ώρα να συνέλθω όταν μου το είπαν”

Ο Γιώργος Λιβάνης μίλησε το πρωί της Δευτέρας (28/9) στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το νέο επαγγελματικό του βήμα καθώς φέτος εμφανίζεται για πρώτη φορά στο θέατρο. Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο είχε προγραμματίσει να συνεργαστεί τη φετινή σεζόν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Λιβάνης συμμετέχει στην παράσταση “Του Αγοριού Απέναντι” που υπογράφουν οι Μιχάλης Ρέππας και Θανάσης Παπαθανασίου και βασίζεται μουσικά σε διαχρονικές δημιουργίες του Μίμη Πλέσσα.“Όταν με πήραν και μου πρότειναν να παίξω στην παράσταση, δεν έδωσα πολλή βάση στην πρόταση, οριακά δεν άκουγα τι μου λέγανε γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν το είχα στο μυαλό μου ή στα σχέδιά μου”, είπε αρχικά.

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Ενώ όσον αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ο Γιώργος Λιβάνης είπε: “Είμαι “μουδιασμένος” λόγω της απώλειας του Γιώργου. Ο Γιώργος ήταν ένα μεγάλο μέρος του σώματος των καλλιτεχνών. Δεν είχαμε κάνει ακόμα πρόβες, αλλά συζητήσεις για το πώς θα εξελίσσονταν το πρόγραμμα. Την επόμενη ημέρα από την ημέρα που πέθανε, θα κάναμε τη φωτογράφιση για το μαγαζί”.

Ενώ στη συνέχεια ο Γιώργος Λιβάνης συμπλήρωσε λέγοντας: “Όταν με πήραν τηλέφωνο, έβρισα τον άνθρωπο που με πήρε. Εγώ τότε ήμουν σε ένα εμπορικό κέντρο με τον γιο μου και έβαλα κάποιον φίλο μου να πάρει τα πράγματα που ήταν να αγοράσω. Καθόμουν έξω μόνος μου και έκανα να συνέλθω πολλή ώρα. Τον αγαπούσα πάρα πολύ. Κάποια πράγματα που μου είχε πει, τα κρατάω σαν φυλαχτό. Είναι από τους 2-3 μεγάλους καλλιτέχνες που έχουμε στην Ελλάδα που μου έχουν πει σημαντικά πράγματα”.