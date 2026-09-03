Κολωνός: Συνελήφθη 36χρονος για απόρριψη στερεών αποβλήτων

Από την Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, συνελήφθη απογευματινές ώρες της 2-9-2026, 36χρονος αλλοδαπός για απόρριψη στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Κολωνού.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

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Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 2-9-2026, αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α., κατέλαβαν τον κατηγορούμενο να κινείται με όχημα στην περιοχή του Κολωνού όπου απέρριψε στερεά απόβλητα (μπάζα).

Άμεσα οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού.

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.